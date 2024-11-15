5 تحديات تنتظر «المنقذ أموريم» مع مانشستر يونايتد!

معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد البرتغالي روبن أموريم لتولي القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وتولى أموريم تدريب يونايتد بعقد حتى عام 2027، مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام إضافي بمجرد الوفاء بالتزاماته مع سبورتنج لشبونة، النادي الذي أعاد إحياء مسيرته، خلال 4 سنوات ونصف سنة قضاها في منصبه.

المدرب البرتغالي روبن أموريم (39 عاماً)، والذي تصفه جماهير اليونايتد بـ«المنقذ» أو «المخلص»، خصوصاً بعد تفوقه على بيب جوارديولا والسيتي في دوري الأبطال الأسبوع الماضي، هناك 5 تحديات تنتظره بعد توليه الأمور بشكل رسمي، عقب التوقف الدولي.

تحديد الهوية

يتمثل التحدي الأول للمدرب البرتغالي أموريم في تحديد هوية واضحة لفريق مانشستر يونايتد، فيما يخص أسلوب اللعب داخل الملعب، والذي كان يفتقده «الشياطين الحمر» مع المدرب الهولندي تين هاج، وكان مرتبطاً في الأغلب بطريقة اللعب الترفيهية مع فريقه السابق أياكس.

دعم هويلوند

من المهام المنتظرة لأموريم مع اليونايتد، خلق نسخة استثنائية من راسموس هويلون،د من خلال تطويره مهاجماً قوياً يدخل ضمن أحد أفضل اللاعبين في هذا المركز بأوروبا، والدعم الكامل والمشاركة باستمرار مع الفريق.

تأثير برونو فيرنانديز

مع تعيين أموريم مدرباً لليونايتد، ظهر القلق داخل الفريق بسبب دور «القائد» برونو فيرنانديز في تشكيل «الشياطين الحمر» خلال المباريات.

طريقة لعب أموريم 3-4-3، وهو ما سيجعل دور برونو فيرنانديز غير مؤثر، بسبب عدم اعتماد المدرب البرتغالي على رقم 10، وسيصبح أموريم مطالباً بضمان هذا الدور للقائد حتى في هذه الحالة.

جارناتشو وراشفورد

أكثر المطالبين بالتكيف مع طريقة لعب أموريم مع اليونايتد مع أول مباراة هما ماركوس راشفورد، وأليخاندرو جارناتشو.

في حال لعب أموريم بطريقة 3-4-3 والدفع بثلاثة لاعبين من الخلف سيقل دور راشفورد، وجارناتشو لاعتماد المدرب البرتغالي على الظهيرين أكثر في الحالية الهجومية، وهنا سيصبح الثنائي مطالباً بالتأقلم مع طريقة لعب أموريم.

الظهير الأيسر

في فترة المدرب الهولندي تين هاج، كانت هناك سياسة تدوير على مركز الظهير الأيسر ما بين نصير مزراوي وديوجو دالوت رغم لعبها بالقدم اليمنى، وهذا بسبب استمرار غياب لوك شو ومالاسيا الظهيرين الأساسيين بسبب الإصابة، ومع قدوم أموريم أصبح على كاهله حسم ملف اللاعب الذي يشغل الظهير الأيسر.