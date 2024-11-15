«الثُلاثية الإماراتية» تُحبط جماهير قيرغيزستان!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أحبطت «ثلاثية الأبيض» أمام ضيفه قيرغيزستان، مشاعر المئات من مشجعي المنتخب الضيف بعد الخسارة 0-3، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات «المجموعة الأولى» في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».

واحتشد المئات من مشجعي منتخب قيرغيزستان في تجمعات مختلفة، أبرزها في «بيشكيك بارك»، مركز التسوق الأكبر في عاصمة قيرغيزستان، لمتابعة أحداث المباراة المهمة، والتي حسمها «الأبيض» بثلاثية نظيفة، سجلها الثنائي حارب عبدالله «15 و89»، وماركوس ميلوني «35».

وخلافاً للعشرات من مشجعي منتخب قيرغيزستان، الذين وجدوا في ملعب محمد بن زايد، تجمع المئات من المشجعين في مراكز التسوق، استجابةً لدعوة اتحاد اللعبة للجماهير بالحضور إلى «منطقة المشجعين» لدعم المنتخب أمام الإمارات، حيث أتاح الاتحاد الدخول المجاني للجماهير، ووفر شاشات لعرض المباراة، بجانب تقديم مجموعة من البرامج المصاحبة، بما فيها عروض لنجوم البوب، المسابقات، والجوائز القيمة.

وثمن اتحاد قيرغيزستان، دعم الجماهير لمنتخب «الصقور البيضاء»، على المشاركة الفعالة للجماهير، مؤكداً أن مشجعي قيرغيزستان هم الأفضل.

في المقابل، علق مشجع غاضب لمنتخب قيرغيزستان على الخسارة بثلاثية أمام «الأبيض»، قائلاً: «حتى لو كنت تقود سيارة قديمة، وتتمتع بخبرة كبيرة في القيادة، فسوف تتعطل في مكان ما».

وأوضح: «في رأيي، حتى لو اجتمع جوارديولا، وأنشيلوتي في تدريب المنتخب، فلن تكون هناك نتائج إيجابية، نحن بحاجة إلى التركيز على العناصر الشابة، وزيادة عدد لاعبي المنتخب المحترفين في الدوريات الكبرى، في الوقت الحالي لن يتغير شيء، فهذه هي الإمكانات المتاحة للاعبين».

وشهدت بقية مباريات المجموعة التي أقيمت الخميس أيضاً، فوز إيران على كوريا الشمالية 3-2 في فينتيان، وقطر على أوزبكستان 3-2 في الدوحة.

وانفردت إيران في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأوزبكستان، و7 لكل من الإمارات وقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لكوريا الشمالية.