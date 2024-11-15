90 لاعباً في ثالث بطولات موسم الكاراتيه

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق غداً السبت بطولة كأس الإمارات للكاتا فردي، في ثالث مسابقات موسم اتحاد الكاراتيه، بداية من التاسعة صباحاً، لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات وتحت 21 عاماً، والرجال والسيدات، وذلك على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 90 لاعباً ولاعبة، يمثلون 10 أندية من مختلف أندية الدولة والأكاديميات.

تشهد المنافسات سباقاً قوياً بين جميع المشاركين، خاصة في الناشئات والآنسات والشباب والرجال، لوجود عناصر يتميزون بالمواهب المختلفة، ما سيجعل مشاهدة البطولة ممتعاً، لرغبة كل لاعب في تأكيد جدارته وتتويجه بالصدارة، انتظاراً لمنافسات الكوميتيه لتحديد الفائزين بكأس تلك الفئات، لأن الفائز يكون من خلال حاصل جمع ميداليات الكاتا مضافاً إليها ميداليات الكوميتيه.

كما أصبحت مثل هذه البطولات للمراحل كافة فرصة ذهبية لمدربي المنتخبات الوطنية لاختيار عناصر المرحلة المقبلة من البطولات الخارجية، وحرصت لجنة المسابقات، برئاسة إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد على ترتيب الأمور كافة التي تخرج بجولة متميزة بين جميع المتنافسين.