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الرياضة

الحميري يتوّج الفائزين في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

الحميري يتوّج الفائزين في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»
15 نوفمبر 2024 15:11


أبوظبي (وام)
حضر معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، منافسات فئة الأساتذة للحزاميْن البنفسجي والبنّي لمُحترفي الجوجيتسو، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، ضمن فعاليات النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمُحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
توج معاليه الفائزين في المنافسات، التي أُقيمت بمشاركة نخبة من الأبطال العالميين الأعلى تصنيفاً، في فئتيْ الحزام البنفسجي والبني، بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين في قطاع الرياضة. وأشاد معاليه بالمكانة الدولية المرموقة التي وصلت إليها بطولة أبوظبي العالمية لمُحترفي الجوجيتسو، والتي تجلت في استقطابها لأكثر من 9000 لاعب ولاعبة من 137 دولة، من مختلف الفئات والأعمار، على المستوييْن المحلي والعالمي، بما يحقّق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، في تشجيع الرياضة وبناء مجتمع صحّي نشط. وأكّد معاليه حرص دولة الإمارات على الاستثمار في الشباب، وتطوير مهاراتهم، وإعدادهم للبطولات، وتعزيز قدراتهم بمختلف الرياضات، لاسيّما رياضة الجوجيتسو، والتركيز على توسيع نطاقها بدمجها في المخيّمات الصيفية والأندية الرياضية، والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة، لدورها في تنمية القدرات البدنية والذهنية.
وأشاد معاليه بالدور الكبير الذي يلعبه اتحاد الجوجيتسو في تنظيم البطولات المحلية والقارية والعالمية، وتطوير اللعبة وتوسيع رقعة انتشارها في مختلف إمارات الدولة.
عقب انتهاء جولات البطولة، قام معالي أحمد بن محمد الحميري بجولة تفقّدية داخل قاعات مبادلة أرينا، اطّلع خلالها على الاستعدادات التي نفّذتها اللجنة المنظّمة للبطولة، والمعرض المُقام على هامشها.

 

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