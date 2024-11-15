أسماء الحوسني تصنع التاريخ في «عالمية أبوظبي» للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

حقّق أبناء وبنات الإمارات إنجازاً جديداً في رياضة الجوجيتسو، مع تأهل الثلاثي الإماراتي زايد الكثيري وخالد الشحي وأسماء الحوسني إلى نهائيات الحزام الأسود للمحترفين في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأصبحت أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس أول إماراتية تتأهل إلى نهائي فئة المحترفين في الحزام البني والأسود للسيدات، بعد فوزها في نصف النهائي على اللاعبة الفرنسية إينا جروسيت من نادي «سكول أوف تشامبس» ضمن وزن 55 كجم.

وأعربت الحوسني عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة: «فخورة جداً بأن أكون أول إماراتية تصل إلى نهائي الحزام البني والأسود للسيدات في هذه البطولة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة واتحاد الجوجيتسو، وأتطلّع بكل حماس إلى النزال النهائي لتحقيق الذهبية ورفع علَم الإمارات عالياً».

وفي وزن 62 كجم، نجح خالد الشحي لاعب نادي العين في التفوق على الإكوادوري إنريكي جيريرو من أكاديمية «تيم بريدادور إنترناشيونال»، ليحجز مكانه في النهائي. وقال الشحي: «الوصول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي يمثل خطوة كبيرة في مسيرتي الرياضية، وأتطلع لتقديم أفضل أداء وتحقيق الميدالية الذهبية. أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه تشريف وطني، وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف الشحي: «بعد حصولي على الميدالية الفضية في نسخة العام الماضي، عملت بجد خلال العام على تحسين مهاراتي وتطوير استراتيجيتي والاستفادة من تلك التجربة. وهدفي غداً التتويج بالذهب».

أما زايد الكثيري، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي فقد تألق في نصف النهائي لوزن 56 كجم، بفوزه على الأرميني رافاييل كوستانيان من أكاديمية «ليجاسي الجوجيتسو أرمينيا». وعبّر الكثيري عن تطلعاته للنزال النهائي غداً ويقول: «سعيد جداً بأدائي، وأتطلع للفوز في نزال الغد واستعادة اللقب. أشعر بثقة كبيرة أنني قادر دوماً على تحفيز نفسي لإحراز التقدم المستمر ولأكون الأفضل في العالم. ورغم أنني تعرضت لإصابات عديدة منعتني من التدريب لفترة ولم أشارك في الكثير من البطولات خلال الموسم، إلا أنني مستعد لاستعراض مهاراتي غداً أمام أحد أفضل الرياضيين في العالم».