«أبوظبي إكستريم» تجمع نجوم العالم في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

يلتقي نخبة من نجوم العالم في العاصمة البرازيلية، ريو دي جانيرو بعد غدٍ الأحد، ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة «أبوظبي إكستريم» (ADXC 7)، والتي ستشهد مشاركة نخبة من أبرز الأسماء العالمية في رياضات الجوجيتسو والجرابلينج، والفنون القتالية، استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته النسخة الست الماضية، مما يعزز مكانة أبوظبي في نشر وتطوير رياضات الفنون القتالية حول العالم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة نفاد تذاكر الجماهير بعد ساعات من طرحها، وهو ما يعكس النجاح المستمر للبطولة والشغف الجماهيري المتزايد، فضلاً عن النجاحات المتتالية التي حققتها في نسخها الست الماضية، حيث استضافت أبوظبي أربع نسخ منها، إلى جانب نسختين في البرازيل وفرنسا، وتعود البطولة في نسختها السابعة مجدداً إلى البرازيل.

وسيلتقي في الحدث الرئيس للجرابلينج، البرازيلي رودولفو فييرا بطل UFC وبطل العالم 5 مرات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والأميركي ديريك برونسون، الذي يعتبر من أشهر المقاتلين في أكبر المنظمات للفنون القتالية

كما يشارك في الحدث الرئيس للجوجيتسو البرازيلي باولو مياو، وهو بطل عالمي في الجوجيتسو، ومواطنه كارلوس جونيور حقق ألقاباً عدة في أبوظبي جراند سلام، وبطولات عالمية كبيرة.

وتعد «أبوظبي إكستريم» تجسيداً لالتزام دولة الإمارات بدعم وتطوير رياضات القتال وتعزيز ثقافتها بين المحترفين والجماهير، حتى باتت تتصدر أجندة الرياضات القتالية العالمية، وتجذب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم لما توفره من قيمة رياضية مضافة وتغطية إعلامية موسعة.

وستشهد النسخة السابعة من «ADXC7» منافسات قوية في ظل القوانين المبتكرة التي أضيفت لتعزيز الحماس والتحدي في رياضة الجرابلينج، حيث أحدثت هذه القوانين نقلة نوعية على الساحة الدولية، مما يضفي قيمة جديدة على البطولة، ويزيد من الترقب بين اللاعبين والمشجعين.

من جهته، قال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في الشركة العالمية للإدارة الرياضية IVSM: «مع استضافة البرازيل للنسخة 7 من بطولة أبوظبي إكستريم في العاصمة ريو دي، نعلن الانتهاء من التحضيرات الفنية والتشغيلية بشكل كامل، بما فيها تنفيذ اللمسات الأخيرة على جميع الجوانب التنظيمية والبنية التحتية لضمان نجاح هذه البطولة العالمية، وقد تم تجهيز الصالة الرياضية التي ستستضيف النزالات، وفق أعلى المعايير ولوائح اللجنة المنظمة، لضمان توفير بيئة رياضية مثالية، وقد تم اختبار وتجريب تجهيزات الإضاءة والصوت لضمان نقل الحدث بأفضل جودة، بالإضافة إلى المناطق المخصصة للجماهير التي تضمن راحة وسلاسة تجربة الحضور».

وأضاف فاليريو: «الاستعدادات تسير، وفقاً للجدول الزمني المحدد، وبخطى واثقة لضمان استضافة دورة مميزة بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في رياضات الجوجيتسو والجرابلينج والفنون القتالية، ولقد حرصنا على الاهتمام بالتفاصيل التقنية كافة، بدءاً من الترتيبات اللوجستية، وصولاً إلى التسهيلات الخاصة باللاعبين، ولضمان سير العمليات بسلاسة واحترافية عالية، إذ نضع اهتماماً كبيراً على كل مرحلة من مراحل التنظيم، لضمان تقديم تجربة استثنائية للاعبين والجماهير على حد سواء، مع التأكيد على جاهزية جميع الأنظمة التقنية، بما في ذلك البث المباشر والتغطية الإعلامية الموسعة للبطولة».