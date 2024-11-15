انطلاقة قوية لبطولة «فيرتوس الدولية» لقفز الحواجز بمشاركة 165 فارساً

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات النسخة الثالثة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم في دبي، وتشتمل البطولة على 12 منافسة دولية تجري فعالياتها في ثلاثة أيام، ويتنافس على ألقابها وجوائزها المالية التي يبلغ مجموعها 344 ألف درهم، 165 فارساً وفارسة على 234 خيلاً من 32 دولة، وهي أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز بالموسم الإماراتي، ويبلغ عددها 15 بطولة دولية من جميع التصنيفات الدولية لقفز الحواجز.

تقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ومجموعة من الشركات التي تتولى رعاية الأشواط، وعلى مستوى الفعاليات فقد انتشرت الكثير من منصات المطاعم، ومحلات بيع لوازم الفرسان ومستلزمات الخيل، ويروق لها عرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها بالتزامن مع البطولات، واتخذت موقعاً لها على مقربة من الميدان الرئيس، وهو ما يعين الجمهور على الوصول إليها وتناول احتياجاته بسهولة ويسر، ومن المتوقع توافد المزيد من الجمهور والأسر للإستمتاع بفقرات متنوعة من الفعاليات التي أعدتها اللجنة المنظمة، وتتواصل عروضها طيلة أيام البطولة في أجواء ريفية رائعة.

وفي شوط «فيرتوس» الافتتاحي، أحرز فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مع «إس كيه إس أريزونا توب» الفوز في منافسة حماسية بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وجمعت بين 78 فارساً وفارسة، وبلغ التنافس ذروته بين 28 فارساً وفارسة أكملوا المرحلتين من دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس صالح الكربي، بعد فوزه بفارق التوقيت.