الجمعة 15 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

انطلاقة قوية لبطولة «فيرتوس الدولية» لقفز الحواجز بمشاركة 165 فارساً

انطلاقة قوية لبطولة «فيرتوس الدولية» لقفز الحواجز بمشاركة 165 فارساً
15 نوفمبر 2024 17:00

دبي (الاتحاد)
انطلقت منافسات النسخة الثالثة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بمركز الإمارات للفروسية بمنطقة سيح السلم في دبي، وتشتمل البطولة على 12 منافسة دولية تجري فعالياتها في ثلاثة أيام، ويتنافس على ألقابها وجوائزها المالية التي يبلغ مجموعها 344 ألف درهم، 165 فارساً وفارسة على 234 خيلاً من 32 دولة، وهي أولى البطولات الدولية لقفز الحواجز بالموسم الإماراتي، ويبلغ عددها 15 بطولة دولية من جميع التصنيفات الدولية لقفز الحواجز.
تقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، ومجموعة من الشركات التي تتولى رعاية الأشواط، وعلى مستوى الفعاليات فقد انتشرت الكثير من منصات المطاعم، ومحلات بيع لوازم الفرسان ومستلزمات الخيل، ويروق لها عرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها بالتزامن مع البطولات، واتخذت موقعاً لها على مقربة من الميدان الرئيس، وهو ما يعين الجمهور على الوصول إليها وتناول احتياجاته بسهولة ويسر، ومن المتوقع توافد المزيد من الجمهور والأسر للإستمتاع بفقرات متنوعة من الفعاليات التي أعدتها اللجنة المنظمة، وتتواصل عروضها طيلة أيام البطولة في أجواء ريفية رائعة.
وفي شوط «فيرتوس» الافتتاحي، أحرز فارسنا الشبل صالح مفرج الكربي مع «إس كيه إس أريزونا توب» الفوز في منافسة حماسية بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وجمعت بين 78 فارساً وفارسة، وبلغ التنافس ذروته بين 28 فارساً وفارسة أكملوا المرحلتين من دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس صالح الكربي، بعد فوزه بفارق التوقيت.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يشهد «الإمارات تحب الهند» في دبي غداً
إعلان الفائزين بتحديات «عروض الابتكار»
قفز الحواجز
دبي
مركز الإمارات للفروسية
سيح السلم
آخر الأخبار
صورة مجمعة لبوتين (يسار الصورة) وشولتس
علوم الدار
الكشف عن أول محادثة بين شولتس وبوتين منذ عامين
اليوم 18:30
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
الرياضة
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
اليوم 18:29
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
علوم الدار
‏«COP29».. الإمارات تطلق مبادرة لتأسيس «التحالف العالمي لكفاءة الطاقة»
اليوم 18:18
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اقتصاد
425 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 أشهر
اليوم 18:16
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
التعليم والمعرفة
ندوة تناقش دور الموروث العربي في ربط الثقافات العالمية
اليوم 18:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©