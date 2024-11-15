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الرياضة

أنتوني يرفض الرحيل عن «الشياطين»!

أنتوني يرفض الرحيل عن «الشياطين»!
15 نوفمبر 2024 17:30

أنور إبراهيم (القاهرة)
لا ينوي الجناح البرازيلي أنتوني «24 عاماً» لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مغادرة «أول ترافورد» في المستقبل القريب، ويتمسك بالبقاء، وكل ما يطلبه أن يحصل مع البرتغالي روبن أموريم المدير الفني الجديد على فترات أكبر للعب، كان حُرم منها في عهد الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني السابق.
وكانت إدارة اليونايتد أعطت «الضوء الأخضر» لأنتوني لكي يرحل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، ولكن اللاعب رفض بشدة ويصرعلى أن كل ما يحتاج إليه، في ظل وجود المدير الفني الجديد، أن يحصل على دقائق لعب أكثر.
وغادر أنتوني ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندي في صيف 2022، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وبتوصية من تن هاج الذي كان يدربه في أياكس قبل مجيئه لليونايتد، غير أنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده مع «الشياطين الحمر» حيث لم يسجل إلا 12هدفاً ويصنع 5 أهداف أخرى في 87 مباراة لعبها منذ مجيئه إلى «أولد ترافورد».
وكشف جونيور بيدروسو وكيل أعمال أنتوني عن أن موكله لا ينوي مغادرة مانشستر يونايتد، بل أن أنتوني نفسه ألمح في أكثرمن مناسبة وتصريح أنه يرى أن مستقبله في اليونايتد، وقال: كل ما أحتاجه أن أسجل أكبر عدد من الأهداف، وأن أشارك في صناعة أهداف أخرى، وهذا شيء أُلزم به نفسي، وتأكدوا أنكم سوف تسمعون اسم أنتوني كثيراً عند تسجيل كل هدف أوتمريرة حاسمة.
وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن البرتغالي روبن أموريم يخوض أول مباراة له كمدير فني لليونايتد في 24 نوفمبرالجاري، حيث ينزل الفريق ضيفاً على إيبسويتش تاون في الجولة 12 للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وإن أنتوني يأمل في الحصول على دقائق لعب أكثر خلال هذه المباراة، إذ أنه لم يظهر هذا الموسم إلا في 5 مباريات فقط ولدقائق معدودة، وقال الموقع إن أموريم عليه أن يفكر فيما يفعله مع «جناح السامبا» بقية لموسم، في ظل رفض أنتوني النهائي للرحيل.

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