جارديم: تمنيت قيادة العين قبل بدء المفاوضات

العين (الاتحاد )

أعرب البرتغالي، ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين، عن بالغ امتنانه وتقديره لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على الدعم اللا محدود والاهتمام الكبير والحرص على توفير أسباب المنافسة على الألقاب محلياً وقارياً، خصوصاً بعد أن تم تحديد أهداف الفريق خلال الموسم الحالي.

وقال جارديم في أول لقاء له بعد تولي مهمة تدريب «الزعيم»: «كنت أرغب في تدريب نادي العين، الأمر الذي لا يعتبر سراً بالنسبة لمن يعرف هذا النادي الكبير، لذلك لم أتردد لحظة، في قبول عرض بطل آسيا، وفي اعتقادي أننا سنصل بعيداً وسنحقق أهدافنا لأن العين يمتلك فريقاً جيداً وجمهوراً رائعاً وشخصياً أعرف جماهير الفريق من واقع تجربتي بالدولة والمنطقة فتأثيرهم دائماً إيجابي وقوي على الفريق ولن يتوانوا لحظة في تعزيز قوة اللاعبين».

وتعليقاً على سؤال حول مدى معرفته بنادي العين قال: «في 2023، عندما كنت مدرباً بالدولة، أجريت تحليلاً مفصلاً لأداء فريق العين ووقتها كان منافساً وحاملاً للقب بطولة الدوري وشاهدت العديد من مباريات الفريق واكتشفت أن العين نادٍ كبير بالدولة وزعيم في قارة آسيا لذلك أعلم أنني انتمي لأحد أكبر الأندية في آسيا وسعادتي كبيرة للغاية بهذه المهمة فضلا عن كوني أعرف بعض لاعبي الفريق، وأعلم قيمتهم، وأدرك أن الفريق يضم العديد من اللاعبين الشباب الذين انضموا لصفوف الفريق قبل عام واحد وعامين والأمر الأهم بالنسبة لنا هو أن نتمكن من تجهيز فريق قادر على المنافسة، على مستوى كل البطولات».

وعن استراتيجيته التدريبية وخططه الفنية لتطوير مستوى الفريق في غياب الدوليين، قال: «هدفي هو العمل خلال التمارين على الأسلوب الذي يتسق مع فلسفتي في اللعب، فلابد من ظهور الفريق بأداء يتميز بالجماعية مع تقليل الأخطاء الفردية وإظهار روح الانتصار وشخصية الفريق القوية خلال المباريات الرسمية وندرك جيداً أن المهمة ليست سهلة خصوصاً في الوقت الحالي ولكن هدفنا واحد لأن، المركز الثاني لا يليق باسم ومكانة العين لأن هذا النادي تأسس على حصد الألقاب لذلك خلال الـ 15 يوماً سنعمل في ظل غياب نصف الفريق لأن الدوليين انضموا إلى منتخباتهم الوطنية واعتمد في فلسفتي التدريبية على تعزيز معدل اللياقة البدنية وقوة التحمل وسنخوض مباريات ودية ونركز على الجرعات التدريبية ومحاضرات الفيديو لتعزيز فرص التحسين، حتى نصل بالفريق إلى المستوى المطلوب ونحن قادرون على تحقيق التجانس وتكوين فريق يتميز بروح تنافسية، كما ينبغي أن يكون لدينا حلول داخل الفريق وألا يقتصر اعتمادنا على 11 لاعبا فقط، لذلك نحن نسعى لإيجاد حلول جديدة».

وتعليقاً على سؤال حول أولوية التركيز في الوقت الراهن على المنافسة أم تطوير وبناء الفريق، قال: «توليت مهمة التدريب للارتقاء بمستوى الفريق على النحو الذي يتناسب مع اسمه في الدوري وكافة المسابقات المحلية والبطولة الآسيوية، ولابد أن نغير الصورة التي ظهر عليها خلال الفترة الماضية وهدفنا القريب آسيوياً يكمن في التأهل إلى الدور المقبل الأمر الذي يحفزنا على حصد العديد من النقاط خلال الأربع مباريات المتبقية وهدفنا البعيد ذكرته لكم وهو اعتلاء منصات التتويج مع نهاية الموسم».

واستطرد جارديم قائلاً: «الحديث عن المنافسة على لقب بطولة الدوري سابق لأوانه برغم أن شباب الأهلي والشارقة لديهما أفضلية على الورق بفارق النقاط إلا أننا لا زلنا في الربع الأول من الدوري ونحن نعتقد أن العمل بجدية سيقودنا للمنافسة والوصول لمنصة التويج بالبطولة ويتوجب علينا أن نعمل على إعداد الفريق بقوة».

وعن رسالته للاعبين في أول لقاء، قال: «ذكرت للجميع بأن الأهداف واضحة، ولن تتحقق إلا بالعمل وحصد النتائج القوية وتوجيهاتي لقائد الفريق وزملائه اللاعبين تتلخص في أنهم يجب عليهم الأداء بروح الفريق، والإحساس بحجم ومكانة هذا النادي لأننا لا ننتمي لفريق كرة قدم عادي، بل نلعب لصالح أحد أكبر أندية كرة القدم في الدولة، والقارة الآسيوية، لذلك يجب علينا إظهار الشعور بالمسؤولية».