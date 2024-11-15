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الرياضة
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
محمد السويدي رابع المتأهلين الإماراتيين إلى نهائي الحزام الأسود
15 نوفمبر 2024 18:29
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت رياضة الجوجيتسو الإماراتية إنجازاً غير مسبوق في تاريخها مع تأهل أربعة من أبنائها إلى نهائي الحزام الأسود لفئة المحترفين في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وانضم محمد السويدي، لاعب نادي الوحدة، إلى زملائه الإماراتيين المتأهلين إلى النهائي بفوزه في نصف نهائي وزن 69 كجم على البرازيلي ريموندو سودري من أكاديمية «كلوب فيجاو».
وأعرب السويدي عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: «الوصول إلى النهائي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو شرف كبير، وأشعر بسعادة غامرة أن أكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي مع زملائي. أتطلع لتقديم أفضل أداء في النهائي وتحقيق ذهبية تاريخية ترسّخ تفوّق أبناء الوطن».
ويشارك السويدي في النهائيات إلى جانب زملائه زايد الكثيري (56 كجم)، وخالد الشحي (62 كجم)، وأسماء الحوسني (55 كجم)، في إنجاز تاريخي يُعد الأول من نوعه للإمارات في منافسات الحزام الأسود.
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