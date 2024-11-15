هيثم بن صقر القاسمي يتوج أبطال مصارعة الأذرع وشد الحبل



الشارقة (الاتحاد)



توج الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء الفائزين في مصارعة الأذرع وشد الحبل ضمن منافسات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، حضر البطولة محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية وعبد العزيز سليمان مدير مكتب الأمين العام باللجنة وعبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة والمهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

شارك في مصارعة الأذرع 21 لاعباً لمختلف الأوزان والفئات، ففي وزن 70 «يد يمين» حصل اللاعب بادريش على المركز الأول وتلاه محمد أبو بكر ثانياً وأنيل كومار ثالثاً، وفي وزن 80 «يد يمين» حل أحمد الشحي أولاً وأحمد سعيد ثانياً وخليفة أحمد ثالثاً، وفي وزن فوق 90 «يد يمين» الأول اللاعب ماكسيم والثاني وليد رامبو والثالث أمين مولى، أما وزن 85 «يد يسار» حل اللاعب إيريك أولاً وتلاه رامبو ثانياً وتامر محمد ثالثاً، وفي فئة الشباب «يد يمين» الأول خليفة أحمد والثاني أحمد راشد والثالث حمزة، وفي وزن فوق 85 «يد يسار» الأول ماكسيم والثاني أحمد راشد والثالث أحمد كبير، وفي وزن فوق 90 «يد يسار» الأول ايريك والثاني تامر محمد والثالث برسان، وفي فئة الماستر الأول فايز معتصم والثاني أحمد صالح والثالث أنيل كومار.

وفي شد الحبل لفئة الكبار حصل فريق ار بي ام على المركز الأول وحل فريق ليون ثانياً وحصل فريق خورفكان على المركز الثالث، أما للفرق فئة الشباب فقد حصل فريق الياقوت على المركز الأول وتلاه فريق الأبطال وحل فريق التحدي في المركز الثالث.

ويسدل الستار يوم غد على فعاليات دورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة التي إنطلقت في الثامن من الشهر الجاري وسط نجاح كبير وحضور جماهيري رائع يتفاعل مع مختلف الألعاب والمسابقات التي تضمها الدورة، وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لليوم الختامي الذي يشرفه حضور رسمي لكبار الشخصيات وينتظر أن يحظى بحضور جماهيري مقدر.

يتم من خلال اليوم الختامي تتويج أبطال سبعة ألعاب على رأسها كرة القدم حيث يتنافس فريقا كلباء والحميدي على كأس البطولة، بينما سيتوج أبطال رجال كرة الطائرة ورجال كرة السلة«3×3» والملاكمة والجوجيستو والمصارعة وتحدي السباحة.