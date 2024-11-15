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الرياضة

منتخبنا الأولمبي يفوز على نظيره الطاجيكي بثلاثية

منتخبنا الأولمبي يفوز على نظيره الطاجيكي بثلاثية
15 نوفمبر 2024 21:23

دبي (الاتحاد)
حقق مننتخبنا الوطني الأولمبي تحت 22 سنة الفوز على ضيفه منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة الودية الأولى التي جمعتهما مساء اليوم على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، سجل أهداف الأبيض الأولمبي اللاعبون جمال السعدي 38، وعلي المعمري 69، وعيدالحمادي 86.
وسيلتقي المنتخبان في المباراة الودية الثانية المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي.
شهد المباراة إبراهيم حسن النمر، وفهد إسماعيل الحوسني، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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