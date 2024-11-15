«مؤجلة» العين وشباب الأهلي في الدوري 11 يناير المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد الجولات المقبلة لدوري أدنوك للمحترفين، من الجولة الـ 11 وحتى الـ 15، بالإضافة لمواعيد الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ذهاباً وإياباً، المقرر أن تكون، خلال فترة التوقف الدولي، لمشاركة الأبيض في «خليجي 26» بالكويت، ديسمبر المقبل.

ستكون مباريات الذهاب من كأس «أبوظبي الإسلامي»، يوم 22 و23 ديسمبر المقبل، ويلعب في اليوم الأول الوصل مع بني ياس والعين أمام الجزيرة، وفي اليوم الثاني يلتقي الوحدة حامل اللقب على ملعبه أمام الشارقة، بينما يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي، وتقام مواجهات الإياب للفرق نفسها يومي 29 و30 ديسمبر المقبل، أما جولات دوري أدنوك للمحترفين المعلن عنها فستكون، خلال الفترة من 6 يناير وحتى 9 فبراير، وتشهد إقامة 5 جولات للدوري.

فيما حددت الرابطة المباراة المؤجلة بين العين وشباب الأهلي من الجولة السابعة لدورينا لتقام 11 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الجولة الـ11 على يومين في 6 و7 يناير المقبل، بعد 3 أيام من نهاية خليجي 26 بالكويت، وتشهد تلك الجولة مباراتي قمة بين العين والشارقة، بينما يحل النصر ضيفاً على شباب الأهلي في ديربي دبي.

وتقام الجولة الـ 12 من دورينا على مدار 3 أيام، وتحديداً 11و12و13 يناير المقبل، وتشهد إقامة ديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة يوم 12 يناير المقبل، فيما تقام الجولة الـ13 أيام21 و22 و23 يناير المقبل، وتشهد قمتي شباب الأهلي والجزيرة، ثم العين والنصر، وقمة بين الوصل والشارقة، فيما تقام الجولة الـ14 يومي 30و31 يناير المقبل، فيما تقام المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 بين دبا الحصن وشباب الأهلي يوم 4 فبراير المقبل، وتقام الجولة الـ15 من دورينا أيام 7 و8 و9 فبراير المقبل.