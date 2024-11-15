بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تبوح بأسرارها اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تبوح بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بأسرارها اليوم في مبادلة أرينا، حيث تقام نهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين، بمشاركة نخبة الأبطال والبطلات من الإمارات ومختلف دول العالم.

وتقام منافسات نهائي الحزام الأسود ابتداءً من الساعة 6 وتستمر حتى التاسعة مساءً، حيث يلي ذلك مراسم تتويج الفائزين.

ونجح 24 لاعباً من نخبة أبطال العالم في التأهل للنزالات النهائية، من بينهم أبطال إماراتيون وعالميون بذلوا كل ما في وسعهم لاعتلاء منصة تتويج البطولة، بمن فيهم أبطال الإمارات، أسماء الحوسني، وخالد الشحي، وزايد الكثيري، ومحمد السويدي، إلى جانب ثاليسون سواريز، وجرازيللي برانداو، وجيفرسون فاجونديس، وماريا لويزا ديلاهايي، وسارة جالفاو، وتمارا توروس، وبيدرو رامالهو، ولوكاس بروتاسيو، وساباثا سانتوس، وليليان مارشاند، وويليام دياز، وأندرسون فيريرا، وفيليبي أندرو سيلفا، وروبيرتو ديب فرياس، وفيليبي بيزيرا، وأنطون سيليزنيف، وسونيا أريزو، وتياجو ماسيدو ويارا ناسيمنتو وليتيسيا دوس سانتوس.

وشهد اليوم العاشر من بطولة أبوظبي العالمية نهائيات الحزامين البنفسجي والبني والتصفيات التأهيلية لنهائي الحزام الأسود التي تخللتها نزالات قوية ومنافسات حامية بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج وسط أجواء مميزة من الحماس والتشويق والحضور الجماهيري الكبير.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وجمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بوكالة أنباء الإمارات، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد حميد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجوجيتسو، وعلياء مفتاح، نائب الرئيس لإدارة المخاطر البيئية والبشرية والحوكمة في بنك أبوظبي الأول، وعدد من مسؤولي الأندية والأكاديميات العالمية المشاركة.

وعلى صعيد نتائج منافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية من تحقيق المركز الأول، وحلت أكاديمية «M.O.D» الإماراتية أيضاً في المركز الثاني، وأكاديمية «تشيك مات إنترناشيونال» الأميركية في المركز الثالث.

ونجح اللاعبون الإماراتيون في تحقيق 6 ميداليات ملوّنة في منافسات المحترفين (الحزامان البنفسجي والبني) بواقع ذهبيتين وفضية و3 برونزيات، وتمكّن زايد الشامسي من نادي الوحدة/حزام بنفسجي من تحقيق ذهبية المحترفين وزن 56 كجم، فيما نجح زميله في النادي سعيد الكبيسي/ حزام بني من تحقيق ذهبية وزن 85 كجم.

ونجح هادي عباس لاعب نادي العين/ حزام بنفسجي من تحقيق فضية وزن 62 كجم، فيما حصد محمد سعيد الكتبي لاعب بني ياس/ حزام بنفسجي برونزية وزن 56 كجم، وفهد الحمادي زميله في النادي/حزام بنفسجي برونزية وزن 69 كجم، ومايد الشحي من بني ياس/حزام بني برونزية وزن 56 كجم.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، أن المنافسات شهدت نزالات قوية ومستويات فنية عالية، وقال: «قدّم الأبطال أداءً مميزاً استمتعنا من خلاله بنزالات مشوّقة جمعت نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم. وقد برز بشكل خاص عدد من أبناء وبنات الوطن الذين أبدعوا في الأداء وحصدوا الميداليات الملوّنة».

وأضاف: «أبارك لأبطالنا الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، ولا شكّ بأنّ هذا الإنجاز هو ثمرة العمل الدؤوب والاجتهاد في التدريبات والتحضير الأمثل لهذا الاستحقاق العالمي المهم. وأنا على ثقة بأن هذا الجيل المتألق سيواصل تحقيق الإنجازات المشرّفة بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وفّرت لأبنائها عوامل النجاح والتفوق كافة، إلى جانب الجهود الحثيثة التي يبذلها الاتحاد لترجمة رؤية القيادة إلى واقع ملموس».



إنجاز تاريخي

حقّق أبناء وبنات الإمارات إنجازاً جديداً في رياضة الجوجيتسو، مع تأهل الرباعي الإماراتي زايد الكثيري وخالد الشحي وأسماء الحوسني ومحمد السويدي إلى نهائيات الحزام الأسود للمحترفين في النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأصبحت أسماء الحوسني، لاعبة نادي بني ياس، أول إماراتية تتأهل إلى نهائي فئة المحترفين في الحزام البني والأسود للسيدات، بعد فوزها في نصف النهائي على اللاعبة الفرنسية إينا جروسيت من نادي «سكول أوف تشامبس» ضمن وزن 55 كجم.

وفي وزن 62 كجم، نجح خالد الشحي، لاعب نادي العين، في التفوق على الإكوادوري إنريكي جيريرو من أكاديمية «تيم بريدادور إنترناشيونال»، ليحجز مكانه في النهائي، أما زايد الكثيري، لاعب أكاديمية شرطة أبوظبي، فقد تألق في نصف النهائي لوزن 56 كجم، بفوزه على الأرميني رافاييل كوستانيان من أكاديمية «ليجاسي الجوجيتسو أرمينيا».

وانضم محمد السويدي، لاعب نادي الوحدة، إلى زملائه الإماراتيين المتأهلين إلى النهائي بفوزه في نصف نهائي وزن 69 كجم على البرازيلي ريموندو سودري من أكاديمية «كلوب فيجاو».