«رونالدو 910» يُبهر العالم!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قاد النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، منتخب بلاده لفوز كاسح على منتخب بولندا بنتيجة 5-1 في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية، كان نصيب «الدون» منها تسجيل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في الدقيقة 72، والثاني من «مقصية أكروباتية» في الدقيقة 87، بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى الجناح رافائيل لياو بضربة رأس صاروخية «على الطاير» استهل بها أهداف «برازيل أوروبا» في الدقيقة 59، ومتوسط الميدان برونو فيرنانديز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80، والجناح بيدرو نيتو في الدقيقة 83، بينما سجل دومينيك مارزوك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 90، وصنع رونالدو هدف نيتو بتمريرة سحرية.



ورفع رونالدو رصيده الإجمالي من الأهداف إلى 910 أهداف في مسيرته كاملة، وعزز صدارته لهدافي المنتخبات الوطنية، ليصل إلى 135 هدفاً.

وقطع منتخب البرتغال تذكرة التأهل لربع نهائي البطولة رسمياً، من دون حاجة لانتظار نتيجة مباراته في الجولة السادسة لمرحلة المجموعات.

وحقق رونالدو، الذي يكمل 40 عاماً في 5 فبراير 2025، رقماً قياسياً آخر مهماً في هذه المباراة، حيث أصبح أول لاعب في سن 39 عاماً يسجل 7 أهداف دولية مع منتخب بلاده.

وبلغ مجموع أهداف رونالدو في مرحلة المجموعات بهذه البطولة 5 أهداف سجلها في شباك كرواتيا واسكتلندا وبولندا في الجولات الثلاث الأولى، ثم سجل هدفين في بولندا بالجولة الخامسة، ليرفع «صاروخ ماديرا» مرات فوزه مع منتخب بلاده إلى 132 فوزاً، ليتفوق بذلك على الإسباني سيرجيو راموس زميله السابق في ريال مدريد، الذي حقق 131 فوزاً.