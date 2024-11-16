السبت 16 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رونالدو 910» يُبهر العالم!

«رونالدو 910» يُبهر العالم!
16 نوفمبر 2024 10:18

أنور إبراهيم (القاهرة)
قاد النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، منتخب بلاده لفوز كاسح على منتخب بولندا بنتيجة 5-1 في الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية، كان نصيب «الدون» منها تسجيل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء على طريقة «بانينكا» في الدقيقة 72، والثاني من «مقصية أكروباتية» في الدقيقة 87، بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى الجناح رافائيل لياو بضربة رأس صاروخية «على الطاير» استهل بها أهداف «برازيل أوروبا» في الدقيقة 59، ومتوسط الميدان برونو فيرنانديز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 80، والجناح بيدرو نيتو في الدقيقة 83، بينما سجل دومينيك مارزوك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 90، وصنع رونالدو هدف نيتو بتمريرة سحرية.

 

أخبار ذات صلة
مدرب إيطاليا: لاعبو بلجيكا قاتلوا مثل الأسود!
مدرب إنجلترا: نسير في الاتجاه الصحيح


ورفع رونالدو رصيده الإجمالي من الأهداف إلى 910 أهداف في مسيرته كاملة، وعزز صدارته لهدافي المنتخبات الوطنية، ليصل إلى 135 هدفاً.
وقطع منتخب البرتغال تذكرة التأهل لربع نهائي البطولة رسمياً، من دون حاجة لانتظار نتيجة مباراته في الجولة السادسة لمرحلة المجموعات.
وحقق رونالدو، الذي يكمل 40 عاماً في 5 فبراير 2025، رقماً قياسياً آخر مهماً في هذه المباراة، حيث أصبح أول لاعب في سن 39 عاماً يسجل 7 أهداف دولية مع منتخب بلاده.
وبلغ مجموع أهداف رونالدو في مرحلة المجموعات بهذه البطولة 5 أهداف سجلها في شباك كرواتيا واسكتلندا وبولندا في الجولات الثلاث الأولى، ثم سجل هدفين في بولندا بالجولة الخامسة، ليرفع «صاروخ ماديرا» مرات فوزه مع منتخب بلاده إلى 132 فوزاً، ليتفوق بذلك على الإسباني سيرجيو راموس زميله السابق في ريال مدريد، الذي حقق 131 فوزاً.

كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال
منتخب بولندا
النصر السعودي
دوري الأمم الأوروبية
آخر الأخبار
كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر
الرياضة
كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر
اليوم 11:47
6 ميداليات تمنح الإمارات صدارة «عربية الشطرنج»
الرياضة
6 ميداليات تمنح الإمارات صدارة «عربية الشطرنج»
اليوم 11:24
«أوبتا»: أرقام مرموش تُغازل «كبار أوروبا»!
الرياضة
«أوبتا»: أرقام مرموش تُغازل «كبار أوروبا»!
اليوم 10:38
«رونالدو 910» يُبهر العالم!
الرياضة
«رونالدو 910» يُبهر العالم!
اليوم 10:18
بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية
الأخبار العالمية
بريطانيا تشهد إضراباً لعمال البنية التحتية للسكك الحديدية
اليوم 10:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©