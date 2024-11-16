«أوبتا»: أرقام مرموش تُغازل «كبار أوروبا»!

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح لدى الدوري الألماني نجم جديد يسطع في سماء أوروبا، وهو الدولي المصري عمر مرموش، الذي يسير بخطى ثابتة على طريقة المتألق محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

بدأ عمر مرموش موسم 2024-2025 مع آينتراخت فرانكفورت بأرقام مذهلة في مسابقة «البوندسليجا» إحدى أقوى الدوريات الأوروبية الكبري «توب 5».



وسجل عمر مرموش 11 هدفاً، وقدم 7 تمريرات حاسمة في 10 مباريات بالدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، وأحرز 14 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

ورصدت شبكة إحصائيات «أوبتا» العالمية تقريراً موسعاً، أمس، عن مرموش ووصفته بأنه يسير على خطى صلاح بل يمكن وصفه بـ«صلاح الجديد»، الذي يجذب أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، وبات هدفاً مستقبلياً لها.

وقال التقرير: «أصبح مرموش ثاني لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا يصل إلى 10 أهداف و7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، بعد صناعة الهدف الذي منحه لزميله إيكيتيكي وقبل تسجيل ثالث أهداف فريقه أمام شتوتجارت الأحد الماضي، في اللقاء الذي انتهى بفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-2 بالجولة العاشرة من الدوري الألماني».

وواصل: «كما يعد اللاعب المصري الشاب الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الأوروبية الكبري، برصيد 18 مساهمة تهديفية مقسمة ما بين 11 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، متفوقاً على هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ (16) بالتساوي مع روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، ثم يأتي المصري محمد صلاح جناح ليفربول (14)، بالتساوي مع ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا».

ولم يأت توهج عمر مرموش في أوروبا من العدم كما يرى البعض خارج الدوري الألماني، لكن جاء ذلك بعد أداء رائع الموسم الماضي سجل خلاله 12 هدفاً و6 تمريرات حاسمة من مجموع 29 مباراة بالدوري الألماني، وأضاف خمسة أهداف أخرى في 12 مباراة في جميع المسابقات الأخرى.

ووصل مرموش إلى فرانكفورت في صفقة انتقال مجانية في عام 2023 من فولفسبورج، لكن سجله بالأرقام كان لا يشير إلى أننا في انتظار نجم متوهج في سماء أوروبا.

وسجل مرموش مع فولفسبورج 6 أهداف في 48 مباراة من بينها 18 أساسياً من مجموع أربعة مواسم، على الرغم من أنه قضى أيضاً فترات إعارة مع سانت باولي في الدوري الألماني الدرجة الثانية، وسجل سبعة أهداف في 21 مباراة من بينها 19 مباراة كأساسي بموسم 2020-2021.

ومع فريق شتوتجارت في الدوري الألماني، سجل مرموش ثلاثة أهداف في 21 مباراة من بينها 19 مباراة كأساسي في موسم 2021-2022.

وعلى الرغم من ذلك، نجح مرموش بشكل إيجابي في فرانكفورت، حيث انضم إلى الفريق بعد رحيل أوليفر جلاسنر، الذي انتقل الآن إلى كريستال بالاس - لكنه عمل بشكل جيد مع بديل جلاسنر، دينو توبمولر، وخاصة هذا الموسم.