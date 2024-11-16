6 ميداليات تمنح الإمارات صدارة «عربية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الفائزين بالمراكز الأولى في ختام «بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات»، والتي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 10 أيام بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة، من 18 دولة عربية.

وحصدت الإمارات في المحفل العربي 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، لتتصدر الترتيب العام للبطولة.

وتفصيلاً، فاز الجزائري بلال بالحسن بلقب بطل العرب في الشطرنج الكلاسيكي، ونال الميدالية الذهبية، وحصل المصري أدهم فوزي على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل على الميدالية البرونزية كل من المصري محب أمير، والسوري مازن فندي.

وتوجت روضة السركال، لاعبة منتخبنا الوطني، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بكأس المركز الأول، ونالت لقب بطلة العرب للكلاسيكي فئة السيدات، وحصلت المصرية شاهندة وفا، على الميدالية الفضية، ونالت البرونزية مواطنتها جوي روماني.

وأحرز سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على الميدالية الذهبية في بطولة الشطرنج السريع، وجاء الجزائري بلال بالحسن وصيفاً بالميدالية الفضية، ونال الميدالية البرونزية الثنائي المصري أدهم فوزي والسوري مازن فندي، فيما فازت المصرية جوي روماني بالميدالية الذهبية في الشطرنج السريع للسيدات، ونالت مواطنتها شاهندة وفا الميدالية الفضية، ثم لاعبتنا روضة السركال الميدالية البرونزية.

وفي الشطرنج الخاطف، فاز بلال بالحسن بالميدالية الذهبية، ولاعبنا سالم عبدالرحمن بالميدالية الفضية، والقطري حسين عزيز بالميدالية البرونزية، وفي الشطرنج الخاطف للسيدات، فازت الفلسطينية إيمان صوان بالميدالية الذهبية، ونالت لاعبتنا روضة السركال الميدالية الفضية، وفازت عنود عيسى بالميدالية البرونزية.

وحضر مراسم التتويج محمد المضاحكة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد القطري، وفوزي أبو رجعة رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، وعبدالكريم المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، وحسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي نهاية حفل الختام، قامت بشاير الزيد المدير الفني للاتحاد الكويتي للشطرنج، بتسليم دعوة المشاركة في مهرجان الكويت الدولي للشطرنج إلى بلال بالحسن وروضة السركال.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج: «البطولة شهدت مستويات عالية من خلال وجود هذا العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات، وأيضاً تنوع الأبطال في المسابقات الثلاث يكشف حجم المنافسة الكبيرة بين اللاعبين العرب، كما أن بطل وبطلة الكلاسيك سيشاركان في مهرجان الكويت الدولي للشطرنج، وأيضاً هناك بطولة قطر ماسترز الدولية للشطرنج».

وكشف رئيس الاتحاد العربي للشطرنج عن إطلاق جائزة النشر عن كتب الشطرنج، وقال: «الاتحاد العربي طرح جائزة ومبادرة لهذا الخصوص والحقيقة في مهرجان الشارقة الدولي للكتاب، لم نجد كتباً للعبة، وهو ما دفعنا لإطلاق الجائزة من أجل ضخ كتب ومؤلفات عن اللعبة لتعليم الأجيال».

وأعرب حسين خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عن سعادته بفوز روضة بلقب أستاذة دولية كبيرة للمرة الأولى في فئة السيدات، وقال: «ما تحقق إنجاز تاريخي لرياضة الإمارات، وتاريخ روضة معروف حيث فازت ببطولة العالم بالبرازيل عام 2017، وعمرها 7 سنوات، ونهدي هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على دعم سموها للرياضة النسائية».