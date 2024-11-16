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الرياضة

كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر

كأس «العيد الوطني» للجودو 23 نوفمبر
16 نوفمبر 2024 11:47

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم اتحاد الجودو بطولة «كأس العيد الوطني»، يوم السبت 23 نوفمبر الجاري بصالة الاتحاد الجديدة في بني ياس، في إطار الاحتفالات الوطنية بهذه الذكري الخالدة المتجددة، وتشمل البطولة الاحتفالية فئتي الشباب تحت 21 سنة والأشبال تحت 15 سنة المواطنين من الجنسين، وحددت لائحة البطولة يوم الأربعاء المقبل، موعداً نهائياً لإغلاق باب التسجيل للمشاركة.وتشمل بطولة فئة الشباب مواليد 2004 و2005 و2006، أما فئة الأشبال فتشمل مواليد 2010 و2011، ويتواصل التسجيل الذي بدأ في الخامس من نوفمبر الجاري.
وسيكون العدد مفتوحاً للمشاركة في كل وزن، وتحددت أوزان كل فئة من الجنسين، حيث يتنافس الأشبال في 11 وزناً من تحت 34 كجم، إلى فوق 81 كجم، وتتنافس الفتيات في 10 أوزان من تحت 32 كجم وحتى فوق 70 كجم.
وشملت أوزان الشباب 8 أوزان من تحت 55 كجم، وحتى فوق 100 كجم، أما البنات فتبدأ من 44 كجم، وحتى فوق وزن 78 كجم.
وكلفت اللجنة الفنية بالاتحاد الجهاز الفني للمنتخبات العمرية لمتابعة الاحتفالية لرصد ومتابعة المواهب الواعدة من الجنسين.

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