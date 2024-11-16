ميسي ورونالدو مصدر إلهام.. موسيالا يطارد «حلم الكرة الذهبية»

ميونيخ (د ب أ)

وضع جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم نصب عينيه، مشيراً إلى أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هما مصدر إلهامه.

وفي مقابلة مع صحف مجموعة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، قال موسيالا إنه لا يريد أن يضغط على نفسه ولكنه يأمل أن تتاح له فرصة الفوز بجائزة الكرة الذهبية يوماً ما، مثل ميسي ورونالدو.

ويعد موسيالا واحداً من أهم المواهب الشابة في كرة القدم الألمانية ويتوقع أن يكون جزءاً من الجيل التالي للنجوم العالميين.



وبفضل أدائه القوي، حصل موسيالا بالفعل على أدوار رئيسية في بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، ويعتمد جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، على موسيالا، إلى جانب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، في مباراة المنتخب الألماني أمام منتخب البوسنة والهرسك اليوم في فرايبورج، بدوري أمم أوروبا.

ويهدف بايرن ميونيخ إلى تمديد عقد موسيالا، في الوقت الذي يبحث فيه اللاعب مستقبله، ويأمل البايرن في الإبقاء على موسيالا بالنادي لسنوات عدة ويسعى إلى تمديد تعاقده، الذي ينتهي في 2026.

وأوضح موسيالا أنه سيأخذ الوقت الكافي لتقييم خياراته، مشيراً إلى أنه ربما يتخذ القرار قريباً، وقال: «أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال العطلة الشتوية».

وقال موسيالا إنه يهدف إلى الحفاظ على جاهزيته وتقديم أداء جيد حتى يتمكن من أخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله مع بداية العام الجديد.

وأثنى لوثار ماتيوس، أسطورة كرة القدم الألمانية، على موقف موسيالا المتواضع، معتبراً أن جزءاً من نجاحه يعود إلى دعمه القوي من عائلته وإدارته.