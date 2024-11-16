بني ياس يعبر الجزيرة في انطلاقة «دوري الطائرة»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

استهل بني ياس، المتوج بكأس الاتحاد أول ألقاب فئة الرجال لموسم الكرة الطائرة 2024-2025، مشواره في الدوري بالفوز على ضيفه الجزيرة «حامل اللقب»، بنتيجة 3- 0، ضمن «الجولة الأولى»، والتي شهدت فوز الوصل على مضيفه العين 3-1، وعجمان أمام ضيفه الوحدة، «العائد» بنتيجة 3-0، وحتا أمام النصر 3-2، فيما غاب شباب الأهلي بداعي الراحة.

وتُلعب «الجولة الثانية» من الدوري الجمعة المقبل، حيث يلتقي الوصل والوحدة، الجزيرة والعين، شباب الأهلي وبني ياس، عجمان والنصر، فيما سيكون حتا في الراحة.

وتشهد منافسة الدوري في الموسم الحالي، مشاركة 9 أندية بعودة الوحدة، وتخوض الأندية المتنافسة 96 مباراة، حيث تقام المرحلة الأولى من الدوري بنظام الذهاب والإياب، وتتأهل أول 4 أندية في جدول الترتيب للعب «البلاي أوف» على درع الدوري، خلال الفترة من 21 فبراير إلى 11 مارس 2025.

وتوجت 6 من أندية الموسم الحالي، بلقب على الأقل في تاريخ البطولة التي انطلقت في نسختها الأولى موسم 1974-1975 بتتويج فريق نادي الشارقة، قبل أن تتواصل على مدار 46 نسخة ماضية باستثناء مواسم 1976- 1977، 1990- 1991 «لم يستكمل بسبب حرب الخليج»، 2019- 2020 «جائحة كوفيد- 19».

ويحتفظ الوصل الغائب عن منصات التتويج بدرع «دوري الرجال» منذ آخر لقب موسم 2000- 2001، بصدارة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 12 بطولة، يليه العين «الوصيف» برصيد 11 لقباً كان آخرها في موسم 2018- 2019، والنصر «ثالثاً» برصيد 8 ألقاب، مقابل 6 لشباب الأهلي، و4 ألقاب من نصيب بني ياس، والجزيرة، ولقب وحيد للشارقة «الغائب الأبرز»، فيما يخلو سجل عجمان وحتا من الفوز بدرع الدوري.

نتائج الجولة الأولى

بني ياس - الجزيرة 3-0

العين - الوصل 1- 3

النصر - حتا 2-3

عجمان - الوحدة 3-0

شباب الأهلي «راحة»