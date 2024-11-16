«بهوان» بطل «تحضيري» كأس رئيس الدولة للخيول

عصام السيد (أبوظبي)

توج الجواد «بهوان»، لمنصور علي سليمان الشامسي، بإشراف محمد الشامسي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب «سباق تحضيري» كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، في الحفل الرابع الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

وجاء فوز «بهوان» في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر، الذي شهد مشاركة 13 خيلاً، وبلغت جائزته 111 ألف درهم، وسجل البطل المنحدر من نسل «جلنار الخالدية» زمناً قدره 2:28:18 دقيقة، متفوقاً بفارق 0,75 طول عن الوصيف «أف مقام».

واستهل الجواد «أف الصنعاء» لراشد سعيد المزروعي، بإشراف حمزة الحميدة، وقيادة ساندرو بايفا، الفوز بالشوط الأول لمسافة 1200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات» وإجمالي جوائزه المالية 70 ألف درهم، وسجل البطل 1:18:38 دقيقة.

ومنح «جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، الفوز الثاني للفارس ساندرو بايفا، بفوز خاطف في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، على لقب بينونة بارك، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، مسجلاً 1:17:77 دقيقة.

وفاز «ريبل دي لوب» لعبيد علي مرشد المرر، بإشراف حمد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الخبيرة بارك، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، مسجلاً 1:45:64 دقيقة.

وسجل المهر «ليبو دو كارير» لحمد عبد الرحمن كايد، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي «ثنائية»، فوزاً بفارق كبير عن منافسيه حين حصد لقب الزعفرانة بارك في الشوط الرابع لمسافة الميل، والبالغة جوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل 1:45:57 دقيقة.

وتألق بريق الجواد «ديزرت سنيك» لسيندي سنيك، بإشراف جوليو أولاسكواجا، وقيادة باتريك كوسجريف، في سادس الأشواط لمسافة 2200 متر، على لقب دلما بارك، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، مسجلاً 2:18:48 دقيقة.

وكان الجواد «جهوري» لأبوبكر كادورا، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سيلفستر ديسوسا، مسك ختام الأمسية على لقب ربدان بارك المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل بعد فاصل من التنافس المثير، زمناً قدره 1:35:82 دقيقة.