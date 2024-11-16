12 دولة تشارك في البطولة العربية للجولف بعجمان

دبي (الاتحاد)

أكدت 12 دولة عربية، يمثلها أكثر من 88 لاعباً، المشاركة في البطولة العربية الـ 43 للرجال والثانية لرودا الجولف، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، ويحتضنها ملعب الزورا في عجمان، وتنطلق منافساتها غداً الأحد وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ضمن الأجندة السنوية لبطولات الاتحاد العربي للجولف للموسم 2024-2025.

وأكد اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، الجاهزية التامة لاستقبال الأخوة العرب من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين لاحتضان منافسات البطولة على أرض بلدهم الثاني دولة الإمارات، مرحباً باسمه ونيابة عن رئيس الاتحاد معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذا المحفل العربي برياضة الجولف.

وأشار اللواء الهاشمي إلى أن منافسات البطولة ستقام على أرض ملعب الزورا للجولف في إمارة عجمان وعلى مدار 6 أيام، وتم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء لجميع الفرق لإقامة التدريبات للتأقلم على أرض الملعب والدخول بأجواء المنافسات والتي تنطلق في يوم الأربعاء المقبل، وتستمر على مدار 3 أيام، وتختتم يوم الجمعة المقبل، لتحديد بطل البطولة على مستوى الفرق وبطل العرب على المستوى الفردي في منافسات الرجال والرواد، حيث يتكون كل منتخب للرجال من 4 لاعبين، و3 لاعبين لمنتخب الرواد، إلى جانب عدد من اللاعبين كبار السن يتنافسون على المستوى الفردي.

ووجه اللواء الهاشمي الشكر والتقدير للاتحاد العربي للجولف، والذي يقوده المستشار ياسر الرميان، رئيس الاتحاد العربي للجولف، على منحهم الثقة لاحتضان هذا المحفل الكبير الذي يستهدف مستقبل اللعبة ونجومها من جيل الشباب، إلى جانب اللاعبين من الرعيل الأول للعبة «النواخذة» في وطننا العربي.