«رباعية ودية» للشارقة أمام الحمرية قبل مواجهة النصر

علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق الشارقة على الحمرية برباعية نظيفة، في مباراة ودية جرت بالإمارة الباسمة، في إطار استعدادات «الملك» لمواجهة النصر في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين. جاءت الأهداف الأربعة بتوقيع فراس بالعربي في الدقيقة 11، وعثمان كمارا في الدقيقة 28، ولوان بيريرا في الدقيقة 48، ودافيد بيتروفيتش في الدقيقة 82.

قام الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، بتجربة عدد كبير من لاعبيه، خاصة في الشوط الثاني، الذي شهد مشاركة عدد من لاعبي فريق الرديف وكانت تجربة مفيدة من كل الجوانب، خاصة وأنها الودية الوحيدة والأخيرة قبل لقاء النصر المقرر له يوم 22 نوفمبر الشهر الجاري، وهناك محاولات مكثفة لكي يلحق الثنائي كايو لوكاس ومحمد عبدالباسط بلقاء النصر في ظل تطورهما مع مرحلة التأهيل ومن المتوقع أن يكون الثنائي جاهزاً للمشاركة في مباراة تعتبر في غاية الأهمية للملك.

وينتظر كوزمين عودة لاعبيه الدوليين، وهم الثلاثي في منتخبنا الوطني: خالد الظنحاني وماركوني وماجد راشد، وسوف ينضمون عقب نهاية مباراة الجولة المقبلة ضد منتخب قطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وكذلك الأجنبي الكوري الجنوبي تشو يو مين، الذي شارك أساسياً في مباراة منتخب بلاده ضد الكويت في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، والتي انتهت بفوز كوريا 3-1 بالكويت، وسوف تلعب كوريا مباراتها المقبلة مع فلسطين يوم الثلاثاء المقبل، ونجح تشو يو مين في قيادة منتخب بلاده لصدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة في 5 مباريات.

أما تايرون كونراد فلم يشارك مع منتخب بلاده سورينام ضد كندا في تصفيات «كونكاكاف» والتي جرت في سورينام وانتهت بفوز كندا بهدف نظيف، وجلس كونراد على مقاعد البدلاء، وسوف يستمر اللاعب مع منتخب بلاده لخوض مباراة الإياب ضد كندا يوم الأربعاء المقبل في كندا، وبالتالي من المتوقع أن تكون الاستفادة من كونراد ضعيفة لسفره الطويل، وكذلك لوجوده على مقاعد البدلاء بالمنتخب، وبالتالي ستكون الفترة الحالية بمثابة تجهيز للمهاجمين واللاعبين المتاحين مع كوزمين حالياً في التدريبات الحالية.