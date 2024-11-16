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الرياضة

عبدالله يوسف بديل اليزيدي في قائمة «القطري»

عبدالله يوسف بديل اليزيدي في قائمة «القطري»
16 نوفمبر 2024 15:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
استدعى الإسباني ماركوس لوبيز مدرب المنتخب القطري، اللاعب عبدالله يوسف لقائمة «العنابي» بديلاً لزميله عبدالله اليزيدي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام مضيفه منتخب الإمارات في الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات «المجموعة الأولى» في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية «الطريق إلى كأس العالم 2026».
وجاء استدعاء المدافع عبدالله يوسف «22 عاماً»، تعويضاً لغياب اليزيدي، الذي تعرض للإصابة في الكاحل، خلال مباراة «العنابي» أمام منتخب أوزبكستان 3-2 ضمن الدولة الخامسة الآسيوية، حيث تمتد فترة غياب اليزيدي من 5 إلى 6 أسابيع حسب بيان الاتحاد القطري لكرة القدم.
ووصف ماركوس لوبيز، الفوز في مباراة الجولة الماضية بالمهم لمنتخب قطر، وقال: «حصلنا على ثلاث نقاط مهمة جداً، وقدمنا صورة جيدة عن المنتخب القطري بعدما سيطرنا كثيراً على مجريات المباراة وصنعنا فرصاً عديدة للتسجيل، خاصة في الشوط الأول الذي سجلنا فيه هدفين».
وأوضح: «تراجعنا في الشوط الثاني بعد ضغط الفريق المقابل، ما سمح للمنتخب الأوزبكي بأخذ زمام المبادرة وشن هجمات علينا، وتمكن الضيوف من إحراز هدفين وتعديل النتيجة، خاصة أن منتخب أوزبكستان يضم عناصر متميزة للغاية».
وختم قائلاً: «الأهم هو الفوز، حتى لو كان فوزاً متأخراً، فقد حصدنا 3 نقاط مهمة للغاية في مشوار التصفيات».
ويتساوى منتخبا الإمارات وقطر برصيد 7 نقاط في المركزين الثالث والرابع لترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب إيران برصيد 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لأوزبكستان «الوصيف»، و3 لقيرغيزستان في المركز الخامس، مقابل نقطتين لكوريا الشمالية في المركز السادس والأخير.

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