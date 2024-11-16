بينتو يعالج سلبيات «الأبيض» استعداداً لمواجهة «العنابي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل منتخبنا الوطني تدريباته على ملعب جامعة نيويورك في أبوظبي، بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك استعداداً للمواجهة المهمة أمام المنتخب القطري مساء الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يدخلها منتخبنا الوطني بشعار «الفوز» ولا شيء غيره، إذا ما أراد مواصلة المشوار، على أمل الحفاظ على فرصته في التأهل لكأس العالم، حيث يحل حالياً في المركز الثالث للمجموعة الأولى بـ7 نقاط وهو نفس رصيد النقاط للمنتخب القطري، الذي تمكن من عرقلة منتخب أوزبكستان بالفوز عليه في الجولة الماضية بنتيجة 3-2، ليجمد رصيده عند 10 نقاط، ليبقى الأوزبكي وصيفاً للمجموعة خلف المنتخب الإيراني الذي يمتلك 13 نقطة.

ويحتاج المنتخب للفوز على حساب شقيقه القطري، لزيادة رصيده، والتقدم في التصنيف على أمل تعثر المنتخب الأوزبكي في قادم الجولات.

وعمد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، إلى مراجعة تسجيل مباراة «الأبيض» أمام قيرغيزستان الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-0، وشهدت تقديم الأداء المميز من جميع اللاعبين بشكل عام، ولكنها شهدت أيضاً تمكن الضيوف من شن أكثر من هجمة خطرة كانت كفيلة بلقب النتيجة لولا براعة خالد عيسى، الذي تألق في إنقاذ مرماه من فرصتين محققتين وتصدى لتسديدة صاروخية كانت في طريقها للشباك.

وبدأ الجهاز الفني علاج سلبيات الأداء التي ظهرت في الشوط الأول للمنتخب، وبخاصة في عدم الارتداد السريع دفاعياً، بالإضافة لغياب التركيز في التمركز ببعض المناطق الخلفية، الأمر الذي يحتاج لتصحيح سريع عبر استغلال التدريب الأساسي الذي يؤديه المنتخب غداً الأحد استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام قطر.

وأخضع البرتغالي باولو بينتو أداء اللاعبين فردياً وجماعياً للتحليل الفني، كما قام بعرض لقطات عديدة على اللاعبين في المحاضرات اليومية، بهدف رصد السلبيات للاستفادة منها في تصحيح الأداء في المواجهة المقبلة.

وتسود حالة من المعنويات العالية داخل أروقة معسكر المنتخب، خاصة بعد الأداء المميز والفوز بنتيجة كبيرة بعد تراجع مستوى الفريق في المباريات الأخيرة بمشوار التصفيات، لاسيما بعد التعادل أمام كوريا الشمالية والخسارة من أوزبكستان في أكتوبر الماضي.

من جانبه، أكد إسماعيل راشد مدير منتخبنا الوطني السابق، أهمية الحفاظ على الحالة الإيجابية معنوياً وفنياً، والتي وصل إليها الأبيض بعد الفوز بثلاثية على حساب قيرغيزستان، وشدد على أن الفريق استطاع الاستفادة من فترة التوقف للدوري، وظهر ذلك جلياً في ارتفاع مستويات بعض العناصر، وحالة الانسجام الواضح في صفوف الفريق.

وشدد إسماعيل راشد على أهمية أن يكون الحضور الجماهيري لافتاً وكبيراً في استاد آل نهيان في مواجهة المنتخب القطري الشقيق، في لقاء وصفه بـ«الديربي الخليجي».

وتابع: «المنتخب يحتاج إلى دعم الجماهير في المحطات الصعبة من مسيرته، وحالياً نقف في مفترق طرق، ويجب أن نواصل على نغمة الانتصارات في مواجهة لن تكون سهلة على كلا الفريقين، ونحتاج لأن يظهر الأبيض في أفضل مستوياته أمام منتخب قطر، الذي لا يزال مرشحاً للتأهل من المجموعة».

وشدد إسماعيل راشد على أن الفوز في المواجهة المنتظرة أمام قطر، سيقرب المنتخب خطوة مهمة للغاية، من المنافسة على مركز متقدم يمكنه من التأهل للمونديال، شريطة أن يواصل بنفس الأداء لأن الأبيض أضاع نقاطاً كانت في المتناول، وكانت كفيلة بوضعه في تصنيف أعلى، والتعويض يستدعي الفوز في قادم المباريات.