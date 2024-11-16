كأس رئيس الدولة للخيول العربية تصل إلى المغرب

أبوظبي (الاتحاد)

يحتضن مضمار الدار البيضاء الرملي في المملكة المغربية الشقيقة، غداً الأحد، المحطة الـ13 ضمن أجندة سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها رقم 31.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربية في دول العالم كافة.

كما تقام منافسات الكأس الغالية ضمن الملتقى الدولي السنوي لسباقات الخيول على كأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، ويشهد السباق الذي يقام لمسافة 1750 متراً في مضمار الدار البيضاء «إنفا» الرملي، مشاركة نخبة الخيول العربية الأصيلة في المغرب وأوروبا، وهو مخصص للخيول من أربع سنوات فما فوق، ضمن فئة «ليستد».

وتعد المحطة المغربية من المحطات الرئيسية المهمة في أجندة السباقات السنوية للكأس الغالية، كما تجسد الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع الإمارات والمغرب وتعكس مدى الحرص الكبير لدعم المربين ومرابط الخيل العربية في المغرب وتقديم جميع الإمكانيات لهم من أجل تقدم وازدهار مسيرة الخيل العربية.

من جهة أخرى، أشادت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الكأس الغالية وتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا بتشكيلها الجديد، والذي عُقد لبحث خطط المرحلة المقبلة ومناقشة واستعراض مقترحات وبرامج تطوير منظومة سباقات الخيل العربية الخارجية التي تقام تحت مظلة الكأس الغالية.

حضر الاجتماع معالي سلطان ضاحي الحميري، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، وعارف حمد العواني، وفيصل أحمد الرحماني، ومسلّم سالم العامري، وطارق محمد المهيري.

وأكدت اللجنة العليا حرصها الكبير لترجمة توجيهات سموه التي تمثل نهج الإمارات الثابت لدعم أسرة الخيل العربية في العالم، وتعزيز الريادة العالمية للإمارات في سباقات الخيل العربية الخارجية عبر صناعة منظومة متطورة تسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمسيرة الخيل العربية في أهم المهرجانات الكبرى في العالم، كما تم خلال الاجتماع اختيار فيصل الرحماني أميناً عاماً للجنة سباقات الكأس الغالية.