احتفلت كولمبيا وفازت الأوروجواي.. إنها لحظة عاطفية لأجيري



مونتيفيديو (أ ف ب)

سجل مانويل أوجارتي هدفاً قاتلاً منح الأوروجواي فوزها الأول في خمس مباريات على حساب ضيفتها كولومبيا 3-2، الجمعة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم، وكانت الأوروجواي بقيادة مدربها الأرجنتيني مارسيلو بييلسا متقدمة 2-1 في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادلت كولومبيا عبر أندريس جوميس.

لكن بعد الاحتفالات واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر)، أرسل لاعبو الأوروجواي الكرة إلى داخل المنطقة الكولومبية، فتابعها البديل أوجارتي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، مسجلاً هدف الفوز والأول له مع منتخب بلاده.

واشتعلت مدرجات ملعب سنتيناريو التاريخي باحتفالات الجماهير، بعدما ثأرت الأوروجواي لخسارتها الحافلة بالأحداث أمام كولومبيا 0-1 في نصف نهائي كوبا أميركا يوليو الماضي.

بفوزها، تخطت الأوروجواي كولومبيا بفارق الأهداف في المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تعرضت لخسارة مفاجئة أمام الباراغواي الخميس، وتقدمت كولومبيا في الدقيقة 31 من ضربة حرة مخادعة على الجهة اليسرى نفذها خوان فرناندو كينتيرو في شباك الحارس سيرخيو روتشيت البعيد عن مسار الركلة.

عادلت الأوروجواي في الدقيقة 57 من ركلة محظوظة، لعبها عن طريق الخطأ المدافع دافينسون سانشيس في شباك حارسه كاميلو فارجاس، بيد أن هدف التقدم للأوروجواي جاء من لعبة مدروسة بين مكسيميليان أراوخو وماتياس أوليفيرا، وصلت إلى رودريجو أجيري الذي تابعها في الشباك.

كانت لحظة عاطفية لأجيري (30 عاماً) الذي خاض مباراته الدولية الأولى، بعد أن عجزت الأوروجواي عن التسجيل في آخر أربع مباريات ضمن التصفيات.

وفيما كانت الأوروجواي تتجه إلى الفوز، صدمها الضيوف بهدف التعادل لجوميس في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع، لكن أوجارتي كان له رأي آخر، عندما منح بييلسا فوزاً كان في أمس الحاجة إليه، ضمن المجموعة الموحدة التي يتأهل منها أول ستة منتخبات إلى مونديال 2026.

وفي مباراة ذيل الترتيب، تعادلت البيرو مع مضيفتها تشيلي من دون أهداف، حصلت بيرو على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع، بعد خطأ من فيليبي مورا على جانلوكا لابادولا، بيد أن حكم الفيديو المساعد اعتبر الأخير متسللاً، وتحتل البيرو المركز التاسع بسبع نقاط بفارق نقطة عن تشيلي.