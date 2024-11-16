100 فرصة مجانية للمشاركة في سباق زايد الخيري بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري أن شاحنتين باللون الأخضر تحملان شعار سباق زايد الخيري ستجوبان شوارع أبوظبي ابتداء من اليوم لمنح 100 شخص فرصة المشاركة المجانية في السباق، وينطلق السباق عند الساعة 7 صباحاً يوم 23 نوفمبر الحالي من فندق إرث أبوظبي تحت شعار «نجري للعون»، ويخصص ريعه للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.

وستحمل الشاحنتان رموز «كيو أر» لتسهيل عملية التسجيل في السباق، وسيحظى أول 100 شخص يلتقطون صورة للشاحنة ويشاركونها في حساباتهم على «إنستجرام» مع إضافة «تاج» لحساب سباق زايد الخيري، بفرصة الحصول على تسجيل مجاني في مسارات السباق المختلفة لمسافات 3، و5، و10 كم.

وتبلغ رسوم المشاركة في جميع فئات السباق 57 درهماً و75 فلساً، بينما تتاح لفئة أصحاب الهمم فرصة المشاركة في سباق 3 كم في الكراسي المتحركة أو سباق الدراجات مجاناً، كما يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل عبر الرابط المخصص للسباق.