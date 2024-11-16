تتويج أبطال الجودو والمصارعة والموانع في «شاطئية كلباء»



الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، أبطال الجودو والموانع والمصارعة بدورة كلباء للألعاب الشاطئية الرابعة، وأسفرت نتائج مباريات كرة القدم عن فوز العامرات العماني بالمركز الثالث، وفي سباق الموانع لفئة الرجال حقق ماجد المركز الأول، وجاء عبدالغني عماري وصيفاً، وسيرجي بيرليجين ثالثاً، وفي فئة السيدات حلت بالمركز الأول إليسا بيتروفا، وجاءت في المركز الثاني أمل مراد، وفي الثالث منى الوري.

وفي مسابقة الجودو، تم تتويج الفائزين لفئات الأشبال والبراعم لمختلف الأوزان، وحظيت المنافسة بحماس كبير من اللاعبين للوصول إلى منصة التتويج، وفي مسابقة المصارعة، في وزن تحت 50 كجم لفئة تحت 17 سنة، فاز باللقب علي بوتشيف، والثاني إبراهيم مصلح، والثالث عبدالله يعقوب، وفي وزن تحت 60 كجم لذات الفئة حلق بالمركز الأول محمد وليد والثاني أنس القعيوان والثالث حاتم ياسر، وفي وزن تحت 70 كجم، كان اللقب من نصيب عبدالرحمن أحمد والثاني عبد الكريم جوماييف والثالث عمر صلاح، وفي وزن تحت 80 كجم، تفوق يوسف محمد وجاء في المركز الثاني أحمد صالح وفي الثالث طه أبو خنجر.

وفي كرة السلة «3×3»، أقيمت 9 مباريات في الدور التمهيدي الثاني للمجموعتين الأولى والثانية، وأسفرت عن تأهل فرق خورفكان والحمرية وخورفكان 2 وصقور الجديان والبطائح ومومباي وكاجا والبطائح 2، وفي الكرة الطائرة، جرت 8 مباريات في مرحلة الأدوار الإقصائية للتأهل إلى نصف النهائي وأسفرت عن تأهل فرق كلباء 1، وتورنيتد، والعامرات 1، والعامرات 2.