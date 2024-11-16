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الرياضة

هكذا يسيل الدم في ملاعب كرة القدم!!

هكذا يسيل الدم في ملاعب كرة القدم!!
16 نوفمبر 2024 16:25

 
المكسيك (رويترز)
أصابت علبة مياه غازية معدنية، ألقيت من المدرجات، مدرب المكسيك خافيير أجيري في رأسه بعد خسارة فريقه 2-صفر خارج أرضه أمام هندوراس، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأمم في اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف)، أمس الجمعة.
وكان أجيري يسير على خط التماس لمصافحة نظيره رينالدو رويدا بعد المباراة عندما ضربته العلبة في أعلى رأسه ليتسرب الدم من الجرح.
وقال أجيري للصحفيين بعد المباراة التي أقيمت على ملعب الجنرال فرانسيسكو مورازان في سان بيدرو سولا في هندوراس: «هذه هي كرة القدم، ولا جدوى من ذكر الأشياء الأخرى لأنني لست من النوع الذي يشتكي».
وقال اتحاد الكونكاكاف إنه يدين بشدة هذه الحادثة، وأضاف الاتحاد في بيان: «أمن المنتخبات والجماهير يمثل أولوية بالنسبة لاتحاد الكونكاكاف. هذه النوعية من السلوكيات العنيفة ليس لها مكان في كرة القدم، سيتم الآن إحالة الحادث إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد لمزيد من المراجعة والتحقيق».
وتولى أجيري مسؤولية تدريب المنتخب المكسيكي للمرة الثالثة في يوليو الماضي، خلفاً لخايمي لوزانو الذي أقيل بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في كأس كوبا أميركا. 

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