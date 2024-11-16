«أطوال» يفرض سيطرته المطلقة بمضمار جبل علي



عصام السيد (دبي)



حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، ثنائية مستحقة في السباق الثاني لمضمار جبل علي الذي أُقيم اليوم، وتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وكان الفوز الأول لخيول سموه، بإشراف مايكل كوستا، جاء من خلال القادم الجديد «رماي» بقيادة بن كوين بعد أداء قوي توج به جهوده في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب جائزة خيول عمر السنتين، مسجلاً 1:14:87 دقيقة.

وجاءت الثنائية حين فرض الجواد «أطوال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سيطرته المطلقة في سباق الشعفار للاستثمار ستيكس لمسافة 1200 متر، ولم يتأخر الجواد البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل «انفيسيبل سبريت» من إثبات أهليته بطلاً للمستقبل، من خلال العرض الرائع الذي قدمه، متفوقاً بفارق 4 أطوال عن وصيفه «ويلكم دريم»، مسجلاً 1:14:49 دقيقة.

وبعد صراع مثير في المرتفع قبل خط النهاية، خطف الجواد «أف ليث» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل، وقيادة تاج اوشي، بالشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب كأس بورشه، مسجلاً 1:38:89 دقيقة.

وأكد الجواد «بيلي ويب ستار» لأكارم ريسنج، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، أنه الأسرع، حين سيطر على مجريات سباق «سبرينت هانديكاب ستيكس»، لمسافة 1000 متر في الشوط الرابع، مسجلاً 1:00:42 دقيقة.

وسيطر المدرب مصبح المهيري على المركزين الأول والثاني عبر «ستريت مود» لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة دانييل تودهوب، و«حاسم» لراشد الشحي وتوفيق محمد في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر على لقب شادويل، وسجل البطل 1:27:19 دقيقة.

ومنح «إروبتيف» لناصر عسكر، وقيادة سيلفستر ديسوسا الثنائية للمدرب مصبح المهيري، بفوز مستحق في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، على لقب كأس سبيد فيست، وسجل البطل 1:40:51 دقيقة.

وفاجأ الجواد الرمادي غير المرشح «الوريث» لعبد الله سعيد النابودة وبإشراف سالم بن غدير وقيادة خوسيه سانتياغو، منافسيه في المشهد الختامي للحفل بالفوز بالشوط السابع لمسافة 1950 متر على لقب كأس المشرق لخدمات الري، مسجلاً 2:02:60 دقيقة.