بوجبا مطلوب في 3 جهات

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد أن فسخ يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع النجم الفرنسي بول بوجبا «31عاماً» بالتراضي، لن تطول مدة غياب بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، ومن المنتظر أن يجد بسهولة «نقطة انطلاق» جديدة لمسيرته الكروية، بمجرد رفع الإيقاف عنه وعودته إلى الملاعب منتصف مارس القادم.

واعتباراً من نهاية نوفمبر الحالي، لن يصبح بوجبا لاعباً عند «السيدة العجوز»، وبات السؤال المطروح اليوم في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية: إلى أين يتجه بوجبا، وهل هناك طلب حقيقي للحصول على خدماته؟

وما من شك في أن ثبوت تعاطي بوجبا للمنشطات وإيقافه 4 سنوات، ثم تخفيض العقوبة إلى 18شهراً بأمر المحكمة الرياضية «TAS»، جعل الأنظار تتجه إلى اللاعب، حيث جاء بعضها من موطنه فرنسا، حيث سبق أن لعب لنادي الهافر، فقد تردد اسمه بقوة في أوليمبيك مارسيليا، حسبما ذكرت صحيفة ليكيب التي قالت: طالما إن اللاعب منفتح على العودة لفرنسا، فلن يكون مستغرباً أن نشاهده في نادي الجنوب الفرنسي. ونقلت الصحيفة تصريحاً لبوجبا عندما سُئل عن رأيه في العودة إلى بلاده، إذ قال: ما المانع أن ألعب في الدوري الفرنسي «ليج آن»، لست مضطراً لأن أقول لا.

غير أن المعلومات التي أوردتها شبكة «سكاي سبورتس»، كشفت النقاب عن 3 جهات من الممكن أن يذهب بوجبا إلى إحداها بمجرد رفع الإيقاف عنه، الجهة الأولى العودة إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج» وتحديداً لناديه الأسبق مانشستر يونايتد، والجهة الثانية شد الرحال إلى الولايات المتحدة الأميركية للعب لأحد أنديتها، أما الجهة الثالثة فهي الدوري السعودي، حيث لا يمكن مقاومة الإغراءات المادية التي تقدمها أندية هذا الدوري.