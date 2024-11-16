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الرياضة

ريال مدريد يخوض تسع مباريات قبل عطلة أعياد الميلاد

ريال مدريد يخوض تسع مباريات قبل عطلة أعياد الميلاد
16 نوفمبر 2024 19:30

مدريد (د ب أ)

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يخوض نادي ريال مدريد بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر وحتى حلول عطلة عيد الميلاد، تسع مباريات، سبع منها خارج ملعب برنابيو. تأتي المباراة الأولى ضد ليجانيس في بوتاركي يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني، وبعد ثلاثة أيام يعود النادي الملكي إلى دوري أبطال أوروبا بزيارة إلى ملعب أنفيلد لمواجهة ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.
ويخوض النادي الملكي سبع مباريات في ديسمبر، حيث يستضيف خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني في الأول من الشهر المقبل، ثم يواجه أتلتيك بلباو في سان ماميس، يوم الأربعاء 4 ديسمبر، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي جيرونا خارج الديار، على أن يواجه مضيفه اتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء 10 ديسمبر في إلى دوري الأبطال.
وقبل عطلة عيد الميلاد، يخوض ريال مدريد ثلاث مباريات أخرى، منها اثنتان في الدوري الإسباني، الأولى في باييكاس ضد رايو فايكانو أحد أيام 13 أو 14 أو 15 ديسمبر، ثم يلعب الفريق يوم الأربعاء 18 ديسمبر في نهائي كأس الإنتركونتيننتال ضد منافس لم يتم تحديده بعد، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم السبت. تأتي المباراة الأخيرة للنادي الملكي هذا العام في ملعب برنابيو ضد إشبيلية، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر.

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