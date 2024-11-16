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الرياضة

ليون مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي

ليون مهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية الفرنسي
16 نوفمبر 2024 19:45

 
باريس (أ ب)


أصبح فريق ليون، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، سبع مرات سابقة، مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الجاري، كما تم توقيع حظر انتقالات عليه بسبب مخالفات مالية.

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جاء قرار الهبوط المؤقت لليون إلى دوري الدرجة الثانية بعد تدقيق في ميزانية النادي من قبل هيئة مراقبة حسابات أندية كرة القدم الاحترافية في فرنسا، المعروفة باسم «دي.إن.سي.جي».
وقررت هيئة مراقبة حسابات أندية كرة القدم الاحترافية في فرنسا أن موقف ليون المالي يجب أن يتحسن بنهاية الموسم، وأنه لا يمكنه إجراء أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وستقوم «الهيئة» أيضاً بمراقبة رواتب اللاعبين. ويمتلك رجل الأعمال الأميركي جون تيكستور نادي ليون، وأيضاً ناديي كريستال بالاس في إنجلترا، وبوتافوجو في البرازيل.
وظهر تيكستور واثقاً بعدما قدم قضية النادي لهيئة مراقبة حسابات أندية كرة القدم الاحترافية في فرنسا، مساء الجمعة، ونقلت تقارير صحفية تصريحات له قال فيها: «الاجتماع سار بشكل جيد، وأنا واثق من أرقامنا». وأفاد ليون، صاحب المركز الخامس في الدوري الفرنسي، في وقت سابق هذا الشهر أن لديه ديونا مالية بقيمة 505 ملايين يورو (6ر532 مليون دولار)، مما يعني أن الفريق، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا من قبل، قد يضطر إلى بيع بعض من أفضل لاعبيه، مثل لاعب الوسط الشاب رايان شرقي (21 عاماً)، في يناير، وقد يضطر أيضاً أصحاب الرواتب العالية، في الفريق، مثل ألكسندر لاكازيت وكورنتين توليسو، إلى مغادرة النادي.

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