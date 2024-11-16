تايلور تتفوق في اليوم الأول لـ «عالمية الترايثلون» بدبي

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول من منافسات نهائي البطولة العالمية للترايثلون تي 100، التي تستضيفها دبي لأول مرة في العالم وتقام بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، انطلاقة حماسية في يومها الأول واختتمت بتتويج الأمريكية تايلور نيب بالنهائي الأول للبطولة، الأمر الذي ضمن لها تحقيق الفوز بأول لقب للبطولة العالمية للترايثلون تي 100عن فئة السيدات بعد أدائها المثالي في كل من السباحة وركوب الدراجة والجري، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي شهدها اليوم.

ويعتبر الفوز هو الرابع لنيب خلال فعاليات النسخة الأولى من السلسلة العالمية وذلك بعد تفوقها في كل من بطولات سان فرانسيسكو وإيبيزا وليك لاس فيجاس، لتكسب بعد فوزها في نهائي البطولة في دبي الجائزة المالية للمركز الأول في السلسلة البالغة 310،000 دولار.

أما المركز الثاني في السلسلة العالمية للترايثلون تي 100 فكانت من نصيب آشلي جنتل التي دفعت بنفسها نحو أقصى أداء ممكن، وحققت المركز الثالث في نهائي البطولة في دبي، لتكسب بذلك جائزة المركز الثاني البالغة قيمتها 140,000 دولار.

لم تقتصر نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» على المحترفين فقط، فقد انطلقت فعاليات عطلة نهاية الأسبوع مع شروق الشمس بسباق السرعة للفئة العمرية، حيث استقبل الحدث أكثر من 1200 رياضي من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وقد شارك الرياضيون في سباقات السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجة لمسافة 20 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات عبر البحر والطرق والمسارات في دبي. وانتهى السباق عند خط النهاية في مضمار ميدان لسباق الخيل، وسط هتافات المشجعين.

وفازت السويسرية ميشيل ديرون بسباق السرعة الشامل للسيدات في الفئة العمرية الإجمالية محققةً زمناً مذهلاً قدره 1:11:40، وفي الفئة العمرية تحت سن 18 عاماً، حلت الشقيقتان نوف ونورا من الكويت في المركزين الأول والثاني على الترتيب.

وفي سباق الرجال، حقق جيرهارد دي بروين الفوز مسجلًا زمنًا قدره 01:02:55، فيما قدم الرياضيون المقيمون في الإمارات أداءً قوياً، وحققوا خمسة من أسرع 10 أزمنة. وحقق محمد العقاد المركز الأول في فئته العمرية (ذكور 35-39) بزمن قدره 1:07:19.

كما شهدت نهائيات T100 مشاركة واسعة من المتسابقين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرز منهم المتسابق عبد الرحمن عدوي من المملكة العربية السعودية، الذي حل في المركز العاشر ضمن فئة تحت 18 عاماً، وتستمر فعاليات نهائيات البطولة العالمية للترايثلون «تي 100» غداً، حيث يبدأ سباق الفئة العمرية 100 كيلومتر في الساعة 6:30 صباحاً، بينما يبدأ سباق النخبة للرجال في الساعة 1:30 ظهراً.