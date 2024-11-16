ختام مبهر للنسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



أسدل الستار، مساء اليوم، على منافسات النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد الجوجيتسو خلال الفترة من 6 إلى 16 نوفمبر الحالي، برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

شهد اليوم الختامي للبطولة 12 نزالاً نهائياً لفئة المحترفين من حملة الحزام الأسود للرجال، والبني/الأسود للسيدات في مختلف الأوزان، بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة من نخبة أندية وأكاديميات العالم يمثلون 9 دول، هي الإمارات، والبرازيل، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والمجر، والبرتغال، وكندا، وأستراليا، وروسيا.

وتوزعت النزالات على 7 فئات وزنية للرجال من حملة الحزام الأسود و5 فئات للسيدات من حملة الحزام (البني/ الأسود)، ونجح أبطال الإمارات في تحقيق 11 ميدالية ملونة في منافسات فئة المحترفين، بواقع ذهبيتين، و5 فضيات، و4 برونزيات.

نجح أبطال الإمارات في تحقيق 4 ميداليات فضية في منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين، حيث تمكن زايد الكثيري من تحقيق فضية وزن 56 كجم، وخالد الشحي فضية وزن 62 كجم، ومحمد السويدي فضية وزن 69 كجم، وأسماء الحوسني فضية وزن 55 كجم، فيما نجح عمر الفضلي في تحقيق برونزية وزن 69 كجم.

حضر منافسات اليوم الختامي للبطولة، الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ زايد بن نهيان بن زايد، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات بريمير موتورز، وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الآسيوية وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة والجهات الداعمة والشريكة.

وتوجه عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية عموماً، والجوجيتسو على وجه الخصوص، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته الكريمة، ودعمه المتواصل للبطولة، وتشريف سموه لحفل الافتتاح الرسمي الذي كان بمثابة مصدر إلهام وحافز كبير لأبطال الوطن.

وقال: «تُسطّر أبوظبي فصلاً جديداً من فصول التميز والنجاح في مسيرتها الاستثنائية كعاصمة عالمية للعبة، حيث أثبتت قدرتها الفائقة على احتضان أبطال العالم من مختلف الثقافات تحت مظلة واحدة من التميز والمنافسة الشريفة. لقد تجاوزت البطولة كل التوقعات من حيث التنظيم والمشاركة والمستوى الفني، مما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها المتواصل لتعزيز ريادة الدولة على قمة الهرم الرياضي العالمي».

أضاف: «فرحتنا لا تقتصر على نجاح البطولة فحسب، بل تمتد للاحتفاء بإنجازات أبطالنا الذين أظهروا روح التحدي، وأثبتوا للعالم أن الإمارات قادرة على صناعة أبطال عالميين. ولا أدلّ على ذلك من تواجد 5 أبطال من أبنائنا وبناتنا على منصة تتويج منافسات الحزام الأسود للمحترفين في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ انطلاق البطولة عام 2009. أوجّه شكري للأندية، والأسر التي كانت سنداً لأبنائها، وللرعاة شركاء النجاح الذين أسهموا في تحقيق هذا التميز، ولفريق عمل اتحاد الجوجيتسو والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لتقديم حدث يُحتذى به عالمياً».

واختتم قائلاً: «ما تحقق ليس مجرد نجاح لبطولة، بل رسالة ملهمة تؤكد أن أبوظبي هي وجهة الإبداع والتفوق في كل المجالات».

ومع ختام منافسات المحترفين، تمكّنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تبوء الصدارة، وحلت أكاديمية M.O.D الإماراتية أيضاً في مركز الوصيف، وأكاديمية تشيك مات إنترناشيونال الأميركية في المركز الثالث، وقال محمد السويدي لاعب نادي الوحدة، الفائز بفضية وزن 69 كجم: «أود تهنئة تياجو ماسيدو على أدائه المتميز، كنت أتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية، ولكن لم أتمكن من ذلك. ويبقى هذا جزءاً من اللعبة، فكل منافسة، سواء فزنا أو خسرنا، تعلمنا درساً وتحفزنا على المضي قدماً».

وقالت أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو، الفائزة بفضية وزن 55 كجم: «كان النزال قوياً والتحدي لم يكن سهلاً، ولقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق الفوز، وأنا سعيدة بالوصول إلى هذه المرحلة. إن شاء الله، هناك المزيد في المستقبل. أود أن أشكر اتحاد الجوجيتسو ومدربي وعائلتي على وقوفهم بجانبي طوال هذه الرحلة».

ويقول ثاليسون سواريز لاعب أكاديمية بايرون باي، الفائز بذهبية وزن 56 كجم: «تغمرني السعادة، ولا يمكنني وصف شعوري بهذا الإنجاز. أحلم منذ فترة طويلة بتحقيق هذه الذهبية ولطالما تخيلت الأمر في ذهني، ويشرفني أن أمثل بلدي، وأهدي هذا الفوز إلى عائلتي وطلابي وكل من آمن بقدراتي».

وقالت سارة جالفاو لاعبة أكاديمية آتوس، الفائزة بذهبية وزن 62 كجم: «فخورة جداً بما حققته، فزت سابقاً بذهبية في الحزام الأزرق، وذهبيتين بالبنفسجي، والبني/ الأسود سعيدة بأنني جعلت عائلتي فخورة بي، وحصدت نتيجة سنوات من التدريب وشهور من التحضير لهذه المشاركة. وأتطلع للمشاركة مجدداً في البطولة».

على صعيد نتائج نهائيات فئة الحزام الأسود، ذهبت ذهبية وزن 56 كجم إلى ثاليسون سواريز من (أكاديمية بايرون باي)، بعد تفوقه على زايد الكثيري من (أكاديمية شرطة أبوظبي للجوجيتسو)، وخطف جيفرسون فاجونديز من (بي إس إل بي بي سيسيرو كوستا) ذهبية وزن 62 كجم متفوقاً على خالد محمد الشحي من (نادي العين)، كما تصاعد الحماس بعد تفوّق تياجو ماسيدو من (أكاديمية رودريجو بينهيرو للجوجيتسو) على محمد السويدي من (نادي الوحدة) وحصده ذهبية وزن 69 كجم.



تحديات قوية

سجل لوكاس بروتاسيو من (أكاديمية شيك ميت الدولية) انتصاراً قوياً على بيدرو رامالهو من (أكاديمية فوكس الجوجيتسو) وحصد ذهبية وزن 77 كجم. وشهد النزال على ذهبية وزن 85 كجم فوز أندرسون فيريرا من (كارلسون جرايسي - ريو دي جانيرو) على ويليام دياز من (نادي فيجاو) فيما توّج فيليبي أندرو سيلفا من (أكاديمية أدما) بذهبية وزن 94 كجم متفوقاً على روبيرتو ديب فرياس من (نادي وان بربوز للجوجيتسو) وفيليبي بيزيرا من (كوماندو جروب) بذهبية وزن 120 كجم بعد تغلبه على أنطون سيليزنيف من (نادي يونيفرسال الجوجيتسو).



نزالات السيدات

في نزالات السيدات، حققت جرازيللي برانداو من (كوماندو جروب) فوزاً قوياً على سونيا أريز من (أكاديمية برلين للجوجيتسو) لتحصد ذهبية وزن 49 كجم، وحققت ماريا لويزا ديلاهايي من (كوماندو جروب) ذهبية وزن 55 كجم بالتغلب على أسماء الحوسني من (نادي بني ياس للجوجيتسو)، وتخطت سارة جالفاو من (أكاديمية أتوس) منافستها تمارا توروس من (أكاديمية أتوس) لتحصد ذهبية 62 وزن كجم، وحسمت ليليان مارشاند من (أكاديمية آتوس) ذهبية وزن 70 كجم بعد تخطي ساباثا سانتوس من (كوماندو جروب). وتغلبت يارا ناسيمنتو من (أكاديمية فريتريس للجوجيتسو) على ليتيسيا دوس سانتوس من (كوماندو جروب)، وفازت بذهبية وزن 95 كجم.

جائزة أبوظبي

تتجه الأنظار يوم غد الأحد إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والمنصة الأهم في تكريم وتقدير أصحاب الإنجازات في رياضة الجوجيتسو، من اللاعبين والأكاديميات، والاتحادات، والشركاء الاستراتيجيين.