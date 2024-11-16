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الرياضة

زايد الخيري.. «نجري للعون»

زايد الخيري.. «نجري للعون»
17 نوفمبر 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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أعلنت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري أن شاحنتين باللون الأخضر تحملان شعار سباق زايد الخيري تجوبان شوارع أبوظبي، لمنح 100 شخص فرصة المشاركة المجانية في السباق، الذي ينطلق عند الساعة 7 صباحاً 23 نوفمبر الحالي من فندق إرث أبوظبي تحت شعار «نجري للعون»، ويخصص ريعه للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد.
وتحمل الشاحنتان رموز «كيو أر» لتسهيل عملية التسجيل في السباق، ويحظى أول 100 شخص يلتقطون صورة للشاحنة ويشاركونها في حساباتهم على «إنستجرام»، مع إضافة «تاج» لحساب سباق زايد الخيري، بفرصة الحصول على تسجيل مجاني في مسارات السباق المختلفة لمسافات 3، و5، و10 كم.

سباق زايد الخيري
أبوظبي
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