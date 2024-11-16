1000 متسابق يرسمون «اللوحة الثالثة» في «بايك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت النسخة الثالثة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية أكثر من 1000 دراج ودراجة، حيث أكمل المشاركون المسار البالغ طوله 150 كيلومتراً، وتنافسوا على جوائز إجمالية بلغت قيمتها مليوني درهم.

ويُعد الحدث واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، ويجمع بين الهواة والمحترفين، حيث انطلق السباق من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، الذي يحتضن فعاليات وأنشطة متنوعة تُبرز التراث الإماراتي العريق، وانتهى في مدينة العين عند مسار العين للدراجات الهوائية، الوجهة التي تستقبل عشاق الدراجات على مدار الساعة.

بدأ السباق في تمام الساعة السادسة صباحاً، بمشاركة متسابقين من أكثر من 70 جنسية، وشهدت المنافسة انطلاق المجموعة الأولى المخصصة للمحترفين من الرجال والسيدات، إلى جانب الفرق، فيما تم توزيع بقية المشاركين إلى مجموعات بناءً على متوسط سرعاتهم.

ومع نهاية السباق، تُوج الدرّاج جريجا بول من فريق شباب الأهلي بطلاً لفئة الرجال، بينما فازت أوليفيا باليستي من فريق شرطة دبي بلقب فئة السيدات.

وفي فئة المواطنين، جاء في المركز الأول عبد الله الحمادي، وجاء جابر المنصوري ثانياً، وفاروق محمود في المركز الثالث، فيما توجت الشيخة مدية آل مكتوم بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني غاية المحرزي، وحلت في المركز الثالث مروى كهوار.

وفي منافسات الفرق، أحرز فريق نادي شباب الأهلي المركز الأول لفئة الرجال، وجاء فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحل فريق ياسي ثالثاً، أما في فئة السيدات، فقد تصدر فريق شرطة دبي الترتيب، يليه فريق «إيرويركس ريسنج» في المركز الثاني، وفريق «أسترو فالكون» في المركز الثالث.

حضر مراسم التتويج عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والعميد عصام عبدالله آل علي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، والعقيد حمد خلفان الكتبي ممثل شرطة منطقة العين، والدكتور سيف سلطان الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل، والمهندس راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين بالإنابة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر سالم بدر الظاهري، المدير التنفيذي للخدمات المساندة - ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وفؤاد درويش ممثل «بالمز الرياضية»، وسلطان محمد النيادي، ممثل «برجيل القابضة»، وأيمن البيجاوي، ممثل «بن حمودة للسيارات»، وعبدالواحد جمعه فريش، ممثل «تدوير»، والنخيرة الظاهري، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، وسام رينوف، ممثل «وولفيز».

وأعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بنجاح السباق قائلاً: «للمرة الثالثة، يحقق سباق بايك أبوظبي جران فوندو نجاحاً كبيراً بمشاركة واسعة من أكثر من 70 جنسية، هذا النجاح يعزز التزامنا بدعم المجتمع وتطوير رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات والمنطقة». وأضاف: «أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين، وأشكر كل المشاركين، سواء الذين شاركوا للمرة الأولى أو من اعتادوا السباق، ونتطلع لاستقبالهم في 2028 مجدداً».

من جانبه، قال فابريزيو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة «آر سي إس سبورتس»، ومدير السباق: «تهانينا لجميع الدراجين الذين قدموا أداءً مبهراً، لقد كان السباق فرصة استثنائية جمعت دراجين من خلفيات متنوعة ومهارات متعددة، ما يعكس شغفاً كبيراً برياضة الدراجات الهوائية».

وعبّر تيم مارسمان عن سعادته بالفوز قائلاً: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون تعاون زملائي في الفريق. لقد كان الإعداد والتدريب المكثف سبباً رئيسياً في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية».

من جهتها، قالت باليستي: «كنت مصممة على الحفاظ على وتيرة جيدة طوال السباق، وتمكنت من الوصول إلى خط النهاية بفضل الجهد المستمر والدعم الكبير».