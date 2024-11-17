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الرياضة

منتخب ألمانيا «7 نجوم» في ليلة البوسنة بدوري أمم أوروبا

منتخب ألمانيا «7 نجوم» في ليلة البوسنة بدوري أمم أوروبا
17 نوفمبر 2024 10:00


فرايبورج (د ب أ)
استعرض منتخب ألمانيا قوته بفوز كاسح على ضيفه البوسنة والهرسك بنتيجة 7 / صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.
تقدم المنتخب الألماني بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط سجله جمال موسيالا بضربة رأس رائعة في المقص الأيسر بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ وقائد الألمان.
وكاد كاي هافيرتز أن يضيف هدفا ثانيا لألمانيا بضربتي رأس، الأولى مرت بجوار القائم، والثانية أبعدها الحارس البوسني نيكولا فاسيلي بصعوبة بالغة إلى ركلة ركنية. وسدد روبرت أندريتش كرة من على حدود منطقة الجزاء، غير تيم كلايندينست مسارها نحو الشباك في الدقيقة 23، ليحتفل مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفه الدولي الأول بقميص ألمانيا. وفي الدقيقة 37 توغل فلوريان فيرتز داخل منطقة الجزاء، ليمرر الكرة إلى هافيرتز الذي سدد بسهولة في الشباك ليمنح مهاجم أرسنال المنتخب الألماني الهدف الثالث.
وبعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، ضاعف المنتخب الألماني تفوقه بهدف رابع سجله فلوريان فيرتز من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، سددها بقوة في الشباك بعد الارتطام بالعارضة.
لم يرحم المنتخب الألماني ضيفه وهز شباكه بهدف خامس سجله فيرتز في الدقيقة 57 ليرفع نجم باير ليفركوزن رصيده إلى 6 أهداف في 28 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وبعد نزوله بديلا مكان موسيالا في الدقيقة 58، شارك ليروي ساني في مهرجان الأهداف بتسجيل السادس في الدقيقة 66 بعد تمريرة من كاي هافيرتز.
واختتم كلايندينست سباعية الألمان في الدقيقة 79 بعدما استقبل عرضية زميله أنطونيو روديجر بتسديدة مباشرة بقدمه في الشباك. ورفع المنتخب الألماني رصيده بهذا الفوز العريض إلى 13 نقطة ليضمن الصدارة بعدما حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية منذ الشهر الماضي، بينما تجمد رصيد البوسنة عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب، ليهبط منتخبها للمستوى الثاني.

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