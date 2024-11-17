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الرياضة

ترامب يحضر نزالاً للفنون القتالية المختلطة في نيويورك

ترامب يحضر نزالاً للفنون القتالية المختلطة في نيويورك
17 نوفمبر 2024 09:40
  • بالم بيتش (أ ب)
    حضر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مباراة في الفنون القتالية المختلطة بمسابقة (يو.إف.سي) في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك. يشار إلى أن ترامب 78 عاما من أشد المتحمسين لمشاهدة نزالات (يو إف سي) ويحضر بشكل متكرر النزالات الكبرى. 

 

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