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الرياضة

وفاة عبد الحميد مراكشي المهاجم السابق لمنتخب الجزائر

وفاة عبد الحميد مراكشي المهاجم السابق لمنتخب الجزائر
17 نوفمبر 2024 10:30


الجزائر (د ب أ)
توفى عبد الحميد مراكشي، المهاجم السابق للمنتخب الجزائري لكرة القدم عن 48 عاما، وتقدم وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بتعازيه لعائلة الفقيد وللأسرة الكبيرة لكرة القدم الجزائرية.
ولعب مراكشي، 5 مباريات مع المنتخب الجزائري سجل خلالها 5 أهداف. وكان ضمن الفريق الذي شارك في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا.2000 كما لعب للعديد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر ومولودية وهران ووداد تلمسان واتحاد الحراش وترجي مستغانم. كما خاض تجربة احترافية مع نادي جينجلبيرليجلي التركي بين عامي 1998 و 2000.

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