الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو يطرق أبواب الأربعين بمُعدّلات تهديفية «مُذهلة»

رونالدو يطرق أبواب الأربعين بمُعدّلات تهديفية «مُذهلة»
17 نوفمبر 2024 10:45


عمرو عبيد (القاهرة)
بعد أشهر قليلة جداً، يتم «الأسطوري» كريستيانو رونالدو عامه الأربعين، لكن هذا الرقم يبدو أنه لا يُشكل أي فارق أو عائق أمام «الدون»، الذي يواصل قتاله داخل ملاعب كرة القدم، خاصة مع منتخب البرتغال، الذي شهد ظهوره للمرة الأولى عام 2003، قبل 21 عاماً، عندما خاض مباراتين وديتين مع «البحارة»، شارك خلال شوط واحد في كل منهما، وبعدها انطلقت مسيرة «صاروخ ماديرا» الدولية، التي جعلته صاحب أبرز الأرقام القياسية في هذا الصدد.
ولا يخفى على أحد أن رونالدو هو «عميد لاعبي العالم»، حيث بلغ عدد مشاركاته مع منتخب البرتغال 217 مباراة، وكذلك يملك الرقم القياسي الخاص بأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية عبر التاريخ، بإجمالي 135 هدفاً، لكن المُبهر في الأمر أن أهداف «الدون» مع «البحارة» لم تتراجع كلما تقدّم في العمر، بل إن معدلاته في السنوات الأخيرة تفُوق في بعض الأحيان ما أحرزه في «ريعان شبابه».
وتشير الإحصاءات إلى أن عام 2019، قبل ما يزيد قليلاً على 5 سنوات، شهد تسجيله أفضل معدلاته التهديفية على الإطلاق مع منتخب البرتغال، عندما أحرز 14 هدفاً خلال 10 مباريات فقط خاضها في ذلك العام، كما أنه سجّل 13 هدفاً في عام واحد مرتين سابقتين، الأولى في عام 2016 خلال 13 مباراة، قبل أن يعاود تكرار هذا النجاح عندما كان يبلغ من العُمر 36 عاماً، في 2021.
رونالدو أحرز 11 هدفاً في عام 2017، خلال 11 مباراة دولية، وكذلك هز الشباك 10 مرات في عام 2013، قبل أن يعود بعد «عقد زمني كامل» ليُحرز 10 أهداف في عُمر الـ38 عاماً، خلال العام الماضي، ويظهر كريستيانو في حالة طيبة هذا العام، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف مع البرتغال خلال 12 مباراة، بدأها بـ «ثُنائية» ودية أمام أيرلندا في يونيو الماضي، قبل أن يُسجل 5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية، بينها «الثُنائية الأخيرة» في شباك بولندا قبل يومين.
 

أخبار ذات صلة
وعكة صحية لمدرب المجر في مباراة هولندا
السويد تنتزع صدارة المجموعة الأولى في دوري أمم أوروبا
رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال
دوري الأمم
دوري الأمم الأوروبية
النصر السعودي
آخر الأخبار
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
الترفيه
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 12:41
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يشارك في قمة العشرين
اليوم 12:30
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
الرياضة
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
اليوم 12:30
وعكة صحية لمدرب المجر في مباراة هولندا
الرياضة
وعكة صحية لمدرب المجر في مباراة هولندا
اليوم 12:20
لجنة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خططها
الرياضة
لجنة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خططها
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©