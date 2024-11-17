كوناتيه: منتخب فرنسا يستطيع الفوز على إيطاليا في غياب مبابي



أنور إبراهيم (القاهرة)

دافع إبراهيما كوناتيه قلب دفاع منتخب فرنسا وليفربول الإنجليزي عن «الديوك»، بعد تعادله صفر/صفرمع منتخب إسرائيل في الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، وهي النتيجة التي لم تعجب الكثير من المراقبين الذين اتهموا المدير الفني ديدييه ديشامب بالتقصير واللاعبين بعدم الفاعلية، بل وطالب بعضهم برحيل المدرب.

ووعد كوناتيه الجميع بأن المنتخب سيكون في أفضل حالته عندما يواجه منتخب إيطاليا مساء الأحد في ملعب «سان سيرو» في الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، وأنه سوف يثأر من هزيمته 1/3 في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب «حديقة الأمراء» بباريس.

وقال كوناتيه الذي يتألق مع «الريدز» في الدوري الإنجليزي «البريميرليج» ودوري أبطال أوروبا: سنرد على انتقادات وسائل الإعلام، وعلق قائلاً: ربما نكون افتقدنا بعض الفاعلية أمام إسرائيل، وربما لم نسجل الكثير من الأهداف خلال مشوارنا في هذه البطولة، ولكن ينبغي ألا ننسى أن كل لاعب محمل بضغوط كبيرة مع ناديه والمنتخب في ظل المباريات الكثيرة التي يلعبها، والتي تكون نتيجتها الحتمية الشعور ببعض الإرهاق عندما يأتون إلى المنتخب، وهدفنا الآن أن نكون جاهزين دائماً للمنتخب وللنادي في آن واحد.

وتابع كوناتيه: أهم شيء هو العمل وبذل الجهد بإخلاص وعدم التقصير، ولكن لا يمكن أن نتحدث عن تراجع أو «انتكاسة» ونسعى دائماً لأن نكون في أفضل حالاتنا، وجميع اللاعبين محترفون ويعرفون جيداً ما ينبغي عليهم عمله، وأنا كمدافع لا أملك نصيحة للمهاجمين لأن كل واحد منهم يعرف الجوانب التي يتعين عليه تحسينها. وأوضح قائلاً: صحيح أننا لا نسجل الكثير من الأهداف، ولكن ذلك لا يعني تراجعاً، لأن هدفنا دائماً تحقيق الفوز، ولو كنا فزنا على إسرائيل بنتيجة كبيرة لما تحدث أحد.

ولما كان افتقاد «الديوك» للفاعلية في مبارياته الأخيرة، تزامن مع غياب نجمه الأول وهدافه كيليان مبابي الذي تم إعفاؤه من معسكر أكتوبر بناءً على طلبه، ثم من معسكر نوفمبر بقرارمن ديشامب، رغم رغبته في العودة، فإن كوناتيه أكد قائلاً: كلنا نحب مبابي لأنه لاعب استثنائي ولن ننسى على الإطلاق دوره وما فعله من أجل المنتخب، ولكن ذلك لا يعني إنه ليس بمقدورنا الفوز في غيابه، وعموماً أنا لا أخشى أي لاعب في منتخب إيطاليا.

جدير بالذكر أن منتخبي إيطاليا وفرنسا تأهلا فعلاً إلى الدورربع النهائي للبطولة، ولكن «الآزوري» تكفيه نقطة واحدة من المباراة لكي يتصدر المجموعة.