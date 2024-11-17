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صدارة ثلاثية في جولة «دي بي ورلد» للجولف بدبي

صدارة ثلاثية في جولة «دي بي ورلد» للجولف بدبي
17 نوفمبر 2024 11:30


دبي (وام)
تقاسم روري ماكلروي صدارة الجولة الثالثة من منافسات «جولة دي بي ورلد للجولف» والمقامة حالياً بدبي مع الدنماركي راسموس هويجارد والفرنسي أنطوان روزنر.
وبدأ ماكلروي الجولة بفارق ضربة واحدة خلف المتصدر روزنر، لكن هويجارد انطلق بقوة ليسجل أربع ضربات بيردي متتالية، ليتقدم إلى 12 ضربة تحت المعدل ويتصدر بفارق ثلاث ضربات عند الحفرة الثامنة.
وعقب ذلك عاد ماكلروي ليسجل أربع ضربات بيردي وضربة واحدة في فترة امتدت لست حفر ابتداءً من السابعة، مما جعله يتقاسم الصدارة مع هويجارد.
ومع عدم تمكن أي منهما من التفوق في الحفر الأخيرة، سجل روزنر ضربة إيجل في الحفرة الأخيرة، مما أدى إلى التعادل الثلاثي في القمة قبل الجولة الختامية لجولة دي بي ورلد.
على صعيد آخر، قدم التشيلي خواكين نيمان أداءً متوازنًا بخمس ضربات بيردي وخطأين، بينما كان السويدي جيسبر سفينسون خاليًا من الأخطاء مسجلاً 68 ضربة ليحتل المركز الرابع بعشر تحت المعدل.
ويأتي الإنجليزي تيريل هاتون في المركز السادس بفارق ضربة واحدة، في حين سجل الأيرلندي الشمالي توم ماكيبين 67 ضربة ليلتحق بالياباني كيتا ناكاجيما عند ثمانٍ تحت المعدل.
وفي قائمة العشرة الأوائل، برز نجوم كأس رايدر شين لوري وروبرت ماكنتاير إلى جانب المصنف الأول عالمياً سابقاً آدم سكوت والإنجليزي مات والاس بسبعٍ تحت المعدل.

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