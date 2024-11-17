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الرياضة

الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي

الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
17 نوفمبر 2024 12:30

 

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي وسط أجواء حماسية وتنظيم استثنائي وشهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة المتسابقين المحليين والدوليين، حيث تنافس قرابة سبعين متسابقاً في عشر فئات امتدت على مرحلتين، صباحية ومسائية، وحققت نجاحاً لافتاً في إبراز مهارات وأداء المشاركين عبر المنافسة التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
في فئة سكي ديفيجين جي بي 1 حقق السعودي نزار لؤي المركز الأول بعد أداء قوي ومميز، فيما جاء الإماراتي سلمان يونس العوضي في المركز الثاني، تلاه السعودي منصور لؤي في المركز الثالث، ليظهر التنافس الشديد بين المشاركين في هذه الفئة.
أما في فئة جالس جي بي 3 فقد تألق الإماراتي جمال الجناحي بفوزه بالمركز الأول، يليه الكويتي أحمد راشد الدواس في المركز الثاني، والهنجاري أغنت ألبرت في المركز الثالث، مما أضاف بعداً دولياً لهذه الفئة المثيرة.
وفي فئة سكي جي بي 2 برز الروسي أليكسندر باك هوموف بتصدره السباق، بينما حل القطري وليد الشرشني في المركز الثاني، وجاء الإماراتي سعود محمد العوضي في المركز الثالث.
وفي فئة جالس جي بي 2 كانت السيطرة إماراتية بالكامل، حيث فاز سلمان يونس العوضي بالمركز الأول، وجاء عمر حوير في المركز الثاني، وحقق أحمد السهيل الطاير المركز الثالث، ليؤكد الحضور القوي للإمارات في هذه الفئة.
في فئة سكي جونيور جي بي 3.1 أبدع الإماراتي عبدالله يونس العوضي بحصوله على المركز الأول منفرداً، في أداء لافت يعكس مهاراته الناشئة في هذه الرياضة.
بينما شهدت فئة سكي جونيور جي بي 3.2 تفوق السويدي كير إفانوف الذي خطف المركز الأول، فيما جاء الإماراتيان أحمد سالم طاهر ومحمد سير الطاير في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
في فئة سكي جونيور 3.3 أظهرت الإمارات سيطرة كاملة على منصة التتويج، حيث فاز سهيل راشد المري بالمركز الأول، يليه سيف راشد الشواهي في المركز الثاني، وحمدان سالم طاهر في المركز الثالث، في عرض مميز من المواهب الإماراتية.
أما في فئة جالس جي بي 4 فقد تألق الكويتيون بشكل لافت، حيث توج أحمد الخضري بالمركز الأول، تبعه فواز الميكامي في المركز الثاني، وفهد اليعقوب في المركز الثالث، ليظهروا هيمنتهم في هذه الفئة.
وفي فئة المخضرمين، أبدع الإماراتي حريز المر بن حريز بفوزه بالمركز الأول، بينما احتل البريطاني إيان جون ويل كيلسون المركز الثاني، وجاء الإماراتي محمد محسن في المركز الثالث، في منافسة جمعت بين الخبرة والأداء القوي.
وأخيراً، في فئة جالس جي بي1 حقق الإماراتي خليفة بالسلاح المركز الأول، بينما جاء القطري وليد الشرشني في المركز الثاني، وحصد الإماراتي راشد الطاير المركز الثالث، ليظهر التميز الخليجي في هذه الفئة.
وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين من قبل خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وأحمد الطاهر عضو اللجنة المنظمة للسباق.

 

 

الرياضات البحرية
الدراجات المائية
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
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