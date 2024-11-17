«غازي» يحلق بالناموس في سباق دبي لقوارب التجديف



دبي (الاتحاد)

توج القارب غازي 96 لمالكه الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي، بطلاً للشوط «المحلي» في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، الجولة الأولى من بطولة دبي 2024-2025، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الحالي.

ونجح القارب بلعرب 44 التابع للجنة العمانية للرياضات البحرية، بقيادة النوخذة حميد سالم البحري، في الظفر بالمركز الأول في الشوط المفتوح المخصص لفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحقق السباق الذي جرت أحداثه السبت على مياه قناة دبي المائية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة ما يزيد على 400 بحار على متن 41 قارباً وزعت على شوطين الأول (المحلي) بمشاركة 23 قارباً والثاني (المفتوح) وتنافس على مراكزه الأولى 18 قارباً حيث أبحرت جميعها لمسافة وصلت إلى 2.3 كلم من أمام واجهة الخليج التجاري وحتى مدخل خور دبي بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وبرز القارب غازي 96 الذي يشارك للمرة الأولى في بطولة دبي، بشكل لافت، حيث انتزع الصدارة بجدارة في الشوط المحلي متقدماً على حامل اللقب في الموسم الماضي القارب العاصفة 36 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني، والذي حل وصيفاً، فيما ذهب المركز الثالث إلى القارب (من جميرا 4) لمالكه بطي مصبح الغشيش المري وبقيادة النوخذة طارق المنصوري.

وواصل القارب بلعرب 44 (بطل كأس آل مكتوم العام الماضي) تألقه مجدداً محققاً الفوز بالمركز الأول في الشوط المفتوح متقدماً على القاربين (أف 3) 89 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني والذي حل وصيفاً، وبرق 63 لمالكه الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد بقيادة النوخذة علي سند الحمادي.