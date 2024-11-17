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الرياضة

بحضور ترامب.. جونز يحسم «يو إف سي 309» بالضربة القاضية

بحضور ترامب.. جونز يحسم «يو إف سي 309» بالضربة القاضية
17 نوفمبر 2024 11:41
  • معتصم عبدالله (أبوظبي)
    حسم جون جونز المواجهة أمام مواطنه ستيبي ميوتيتش بالضربة القاضية، واحتفظ بلقب «الوزن الثقيل» في النزال الرئيسي لـ«يو إف سي 309»، بماديسون سكوير جاردن في نيويورك، والتي تابعها الملايين صباح اليوم «أمسية السبت بالتوقيت المحلي لأميركا».
    ورفع جونز رصيده إلى 20 نزالاً من دون هزيمة في «الحلبة المثمنة»، واحتفظ برقمه كصاحب أطول سلسلة من دون هزيمة في «يو إف سي» مؤسسة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً.
    وشهد دونالد ترامب، الرئيس الأميركي المنتخب، نزالات الفنون القتالية المختلطة بمسابقة «يو إف سي 309»، ويعد ترامب «78 عاماً»، من أشد المتحمسين لمشاهدة نزالات «يو إف سي»، ويحضر بشكل متكرر النزالات الكبرى. 

 

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