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الرياضة

السويد تنتزع صدارة المجموعة الأولى في دوري أمم أوروبا

السويد تنتزع صدارة المجموعة الأولى في دوري أمم أوروبا
17 نوفمبر 2024 11:45

 
السويد (د ب أ)
حقق منتخب السويد فوزاً ثميناً على ضيفه سلوفاكيا بنتيجة 2/ 1 ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى للمستوى الثالث ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، سجل فيكتور جيوكيريس وألكسندر إيزاك هدفي السويد في الدقيقتين 3 و48، بينما أحرز دافيد هانكو هدف سلوفاكيا الوحيد في الدقيقة 19، وأكمل منتخب سلوفاكيا اللقاء بنقص عددي بعد طرد نجمه ميلان سكرينيار مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة 90.
بهذا الفوز انتزع منتخب السويد صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة ليعزز آماله في الصعود للمستوى الثاني، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الثاني، وخلفهما إستونيا بأربع نقاط ثم أذربيجان بنقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع.
وفي مواجهة أخرى، تعادل منتخب ألبانيا مع ضيفه التشيك من دون أهداف ضمن منافسات المستوى الثاني، ليكتفي كل فريق بنقطة. انتزع المنتخب التشيكي نقطة ثمينة خارج ملعبه ليظل في صدارة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، ويتمسك بآماله في التأهل للمستوى الأول.
أما منتخب ألبانيا فقد ظل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن جورجيا صاحب المركز الثاني، وخلفهما أوكرانيا برصيد 5 نقاط، لتتعقد حسابات هذه المجموعة قبل الجولة الأخيرة التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

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