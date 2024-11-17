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الرياضة

فوزان للنصر أمام بني ياس استعداداً لـ«قمة الشارقة»

فوزان للنصر أمام بني ياس استعداداً لـ«قمة الشارقة»
17 نوفمبر 2024 12:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
كسب النصر ضيفه بني ياس، 2-1، و5- صفر في مباراتين وديتين على التوالي مساء السبت، على استاد آل مكتوم، وملعب حميد الطاير، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الحالية تأهباً لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين».
وتفوق «العميد» على «السماوي» في الودية الأولى بهدفي علي مبخوت وعبدالله توري، فيما سجل سهيل النوبي هدف بني ياس الوحيد، وفي المباراة الثانية امتد التفوق «الأزرق» ليفوز النصر بخماسية حملت توقيع مانولو جابياديني «هدفين»، وجونيور سيلفا، ومايد الطنيجي «هدفين».
ويتأهب «العميد» الذي يحتل «المركز الخامس» في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، للقاء مضيفه الشارقة «الوصيف»، في مواجهة مرتقبة في قمة «الجولة الثامنة» مساء الجمعة المقبل على ملعب «الملك»، فيما يحل بني ياس العاشر برصيد 7 نقاط ضيفاً على دبا الحصن «الأخير» مساء السبت المقبل، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن ذات الجولة.

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