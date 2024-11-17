لجنة كأس رئيس الدولة للخيول العربية تستعرض خططها



أبوظبي (وام)

أشادت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمسيرة سباقات الكأس الغالية وتعزيز مكانتها المرموقة عالمياً.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا بتشكيلها الجديد، الذي عُقد لبحث خطط المرحلة المقبلة ومناقشة واستعراض مقترحات وبرامج تطوير منظومة سباقات الخيل العربية الخارجية التي تقام تحت مظلة الكأس الغالية، حضر الاجتماع معالي سلطان ضاحي الحميري، ومطر سهيل اليبهوني الظاهري، وعارف حمد العواني، وفيصل أحمد الرحماني، ومسلّم سالم العامري، وطارق محمد المهيري.

وأكدت اللجنة العليا حرصها الكبير على ترجمة توجيهات سموه التي تمثل نهج الإمارات الثابت لدعم أسرة الخيل العربية في العالم، وتعزيز الريادة العالمية للإمارات في سباقات الخيل العربية الخارجية عبر صناعة منظومة متطورة، تسهم في تحقيق التقدم والازدهار لمسيرة الخيل العربية في أهم المهرجانات الكبرى في العالم.

شهد الاجتماع اختيار فيصل الرحماني، أميناً عاماً للجنة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيل العربية الأصيلة.